داود میرباقری کارگردان سینما و تلویزیون که به تازگی ساخت سریال "شش گوش" را برای شبکه نمایش خانگی آغاز کرده است به خبرنگار مهر گفت: قبل از آغاز پیش‌تولید سریال "سلمان فارسی" زمان لازم برای ساخت سریال "شش گوش" را دارم و خوشبختانه شرایط ساخت آن هم فراهم شده است.

وی که فیلمنامه این سریال را هم نوشته است، افزود: ساخت این سریال از اول تیرماه با بازی فرهاد اصلانی آغاز شد و قرار است این سریال در 26 قسمت 60 دقیقه ای از اواخر شهریور به تدریج روانه بازار شبکه خانگی شود.

این کارگردان سینما در پاسخ به این که چه دلایلی باعث شد این سریال را برای شبکه نمایش خانگی بنویسد و کارگردانی کند؟ گفت: یکی از دلایل و البته مهمترین دلیل ساخت این سریال در شبکه نمایش خانگی این بود که مخاطب این رسانه آثار با کیفیت‌تر و با ارزش‌های هنری بالا ببیند.

کارگردان سریال تاریخی و مذهبی "امام علی (ع)" تاکید کرد: معتقدم سطح استاندارد ساخت سریال در شبکه نمایش خانگی افت کرده و بیشتر آثار در شان مخاطب این رسانه نیست. این در حالی است که ما توانایی ارتقای کیفیت تولیدات این عرصه را داریم.

میرباقری در پاسخ به این پرسش که سریال "سلمان فارسی" چه زمانی جلوی دوربین خواهد رفت؟ گفت: مشغول نهایی کردن فیلمنامه این سریال هستم و در عین حال برنامه‌ریزی‌های ساخت این سریال تلویزیونی هم در حال انجام است.

کارگردان سریال "مختارنامه" در پایان صحبت های خود با اشاره به آغاز پیش‌تولید این مجموعه تلویزیونی گفت: مراحل مقدماتی آغاز پیش‌تولید سریال "سلمان فارسی" تا پایان سال طول می‌کشد اما به محض آماده شدن شرایط، پیش‌تولید این مجموعه تاریخی و مذهبی را آغاز خواهیم کرد.

فرهاد اصلانی، محسن تنابنده، حمیدرضا آذرنگ، مرجانه گلچین، احمد مهران­فر، شهرام حقیقت‌دوست، طناز طباطبایی، مصطفی طاری، ابراهیم آبادی، علیرضا جعفری، علی فتحعلی و حامد میرباقری، اکبر عبدی و سیروس گرجستانی از جمله بازیگران سریال "شش گوش" از محصولات شبکه نمایش خانگی هستند.