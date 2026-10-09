عبدالمحمد شعرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فعالیت مدارس استان بوشهر به‌صورت حضوری دنبال می‌شود و دانش‌آموزان در چارچوب برنامه آموزشی مدارس، فرایند یادگیری خود را در کلاس‌های درس ادامه می‌دهند.

وی با اشاره به رویکرد اعلام‌شده از سوی وزیر آموزش‌وپرورش درباره تعیین نحوه فعالیت مدارس متناسب با شرایط هر منطقه، افزود: در این رویکرد، شرایط مناطق به‌صورت جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد و در مناطقی که مانعی برای حضور ایمن دانش‌آموزان و فرهنگیان وجود نداشته باشد، آموزش حضوری در اولویت قرار دارد.

سخنگوی آموزش‌وپرورش استان بوشهر تصریح کرد: صیانت از سلامت و امنیت دانش‌آموزان و فرهنگیان، در کنار استمرار فرایند آموزش، از مهم‌ترین ملاحظات در برنامه‌ریزی برای فعالیت مدارس است و تصمیم‌های مرتبط با نحوه فعالیت مراکز آموزشی باید متناسب با شرایط هر منطقه و با هماهنگی مراجع مسئول اتخاذ شود.

شعرانی با تأکید بر نقش مدرسه در یادگیری، تربیت و تعامل اجتماعی دانش‌آموزان خاطرنشان کرد: حضور در محیط مدرسه، فرصت ارزشمندی برای ارتباط مستقیم دانش‌آموزان با معلمان، مشارکت در فعالیت‌های آموزشی و پرورشی و تقویت مهارت‌های اجتماعی فراهم می‌کند؛ ازاین‌رو، استمرار آموزش حضوری در شرایط مناسب، اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی همچنین از خانواده‌ها خواست با پیگیری اطلاعیه‌های رسمی آموزش‌وپرورش و تعامل با مدیران مدارس، اخبار مربوط به وضعیت فعالیت مراکز آموزشی را از منابع معتبر دنبال کنند و از توجه به اخبار تأییدنشده در فضای مجازی بپرهیزند.

سخنگوی آموزش‌وپرورش استان بوشهر تأکید کرد: اطلاع‌رسانی درباره هرگونه تغییر احتمالی در نحوه فعالیت مدارس، از طریق مجاری رسمی آموزش‌وپرورش انجام خواهد شد و خانواده‌ها می‌توانند آخرین اطلاعات را از اداره کل آموزش‌وپرورش استان و ادارات آموزش‌وپرورش شهرستان‌ها و مناطق دریافت کنند.