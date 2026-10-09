طرح «تا اوج» برای توانمندسازی ۷۰۰ نوجوان در گیلان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید بافکری عص. جمعه در حاشیه برگزاری نخستین اردوی طرح «تا اوج» در گیلان اظهار کرد: این طرح با هدف فراهم‌سازی زمینه رشد همه‌جانبه نوجوانان تحت حمایت و تقویت توانمندی‌های آنان در ابعاد مختلف فردی، اجتماعی و فرهنگی در حال اجراست.

وی با تأکید بر اهمیت پرورش نوجوانانی توانمند، خودباور و برخوردار از مهارت‌های زندگی افزود: طرح «تا اوج» با بهره‌گیری از ظرفیت مجموعه‌های تربیتی، فرهنگی و مردمی و با محوریت پیوند نوجوانان با مساجد و مراکز تربیتی اجرا می‌شود.

تقویت مهارت‌های فردی و اجتماعی نوجوانان

معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره) گیلان با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این طرح بیان کرد: کارگاه‌های مهارتی، فعالیت‌های گروهی و برنامه‌های متنوع فرهنگی و تفریحی از جمله بخش‌های مختلف طرح «تا اوج» است.

بافکری ادامه داد: در قالب این طرح، برنامه‌هایی با محوریت تربیت دینی، هویت‌بخشی، تقویت خودباوری، ارتقای مهارت‌های ارتباطی، افزایش عزت‌نفس و مسئولیت‌پذیری اجتماعی اجرا می‌شود.

وی مهارت‌آموزی، ارتقای سرمایه اجتماعی و شکوفایی استعدادهای نوجوانان را از دیگر اهداف این طرح برشمرد و گفت: تلاش می‌شود با فراهم‌کردن زمینه مشارکت نوجوانان در فعالیت‌های گروهی و تربیتی، بستر رشد متوازن و تقویت توانمندی‌های آنان فراهم شود.

بهره‌مندی ۷۰۰ نوجوان از آموزش‌های طرح «تا اوج»

معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره) گیلان در پایان با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای اجرای این طرح تصریح کرد: پیش‌بینی شده است ۷۰۰ نوجوان تحت حمایت کمیته امداد استان از آموزش‌ها و برنامه‌های توانمندسازی طرح «تا اوج» بهره‌مند شوند.