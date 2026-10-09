خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: از آغاز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، نه‌تنها اهداف اعلامی این عملیات محقق نشد، بلکه به اذعان مقامات غربی و رسانه های آمریکایی، بن‌بست راهبردی و شکست‌های میدانی و سیاسی بر متجاوزان تحمیل شد. این جنگ که با حملات گسترده و کشتار غیرنظامیان از جمله دانش‌آموزان بی‌گناه آغاز شد، به‌سرعت ابعاد انسانی، امنیتی و اقتصادی گسترده‌ای پیدا کرد و واکنش‌های متفاوتی را در رسانه‌های بین‌المللی برانگیخت.

رسانه‌های جهان هر یک با رویکردهای خاص خود، تلاش کرده‌اند روایت این جنگ را شکل دهند؛ بررسی این بازتاب‌ها می‌تواند تصویری روشن‌تر از وضعیت واقعی جنگ و چشم‌انداز آن ارائه دهد.

رسانه های انگلیسی

به گزارش پیو ریسرچ سنتر، بر پایه نظرسنجی تازه‌ای که میان ۵۰۶۲ بزرگسال آمریکایی در بازه ۲۸ سپتامبر تا ۴ اکتبر ۲۰۲۶ انجام شده، نزدیک به دو سوم آمریکایی‌ها (۶۵ درصد) با نحوه مدیریت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در قبال اقدام نظامی این کشور در ایران مخالف‌اند و تنها ۳۳ درصد آن را تأیید می‌کنند.

بر اساس این گزارش، این درگیری از همان آغاز در میان افکار عمومی آمریکا نامحبوب بود، اما به مرور بر دامنه نارضایتی افزوده شده است؛ در ماه مارس و کمی پس از آغاز جنگ، ۶۱ درصد مخالف و ۳۷ درصد موافق بودند. ارزیابی تصمیم اولیه به استفاده از زور نیز روندی مشابه دارد: اکنون ۳۴ درصد آن را تصمیم درست می‌دانند که نسبت به مارس چهار واحد درصد کاهش یافته است. در هر دو شاخص، جمهوری‌خواهان و مستقل‌های متمایل به آنان دیدگاه منفی‌تری پیدا کرده‌اند، در حالی که دموکرات‌ها همچنان به‌شدت مخالف‌اند.

بیشتر آمریکایی‌ها انتظار دارند این درگیری دست‌کم شش ماه دیگر ادامه یابد؛ ۴۷ درصد معتقدند بیش از یک سال طول می‌کشد و ۳۰ درصد می‌گویند شش ماه تا یک سال دیگر ادامه خواهد داشت. این در حالی است که در مارس، ۴۳ درصد تصور می‌کردند عملیات در شش ماه یا کمتر پایان می‌یابد.

بر پایه این نظرسنجی، ۷۳ درصد آمریکایی‌ها درباره افزایش قیمت بنزین و سوخت و ۷۱ درصد درباره زخمی یا کشته شدن نظامیان آمریکایی نگرانی بسیار زیاد دارند؛ ۵۸ درصد نیز درباره اعزام نیروی زمینی به ایران نگران‌اند. نگرانی درباره حملات تروریستی در آمریکا و کمبود سلاح برای ارتش این کشور در سطوح پایین‌تری قرار دارد.

به گزارش یواس‌ای تودی، در یادداشتی به قلم «رکس هاپکه» آمده است که می‌توان خطی مستقیم از قیمت سوخت در پمپ‌بنزین به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، کشید که جنگی کاملاً غیرضروری با ایران آغاز کرد و به جمهوری‌خواهان کنگره که هیچ کاری برای توقف آن نکردند.

بر پایه این یادداشت، چند هفته پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای، رسانه‌ها از دشواری کار کامیون‌داران در پی جهش قیمت سوخت، عبور قیمت گازوئیل کالیفرنیا از هشت دلار در هر گالن، افزایش شدید قیمت گازوئیل در زمان نیاز کشاورزان و بالا رفتن ۸۰ درصدی قیمت نفت گرمایشی در مین خبر می‌دهند. بر اساس داده‌های «گس‌بادی»، میانگین قیمت هر گالن بنزین در ۷ اکتبر ۴.۳۴ دلار و هر گالن گازوئیل ۶.۲۶ دلار بوده است.

نویسنده با استناد به تحلیل رئیس بخش نفت «گس‌بادی» می‌نویسد کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان از مارس تاکنون ۵۰ میلیارد دلار بیشتر برای گازوئیل و با احتساب بنزین، ۱۲۸.۶ میلیارد دلار بیشتر از سال گذشته برای سوخت هزینه کرده‌اند. به نوشته او، پیش از آغاز جنگ در ۲۸ فوریه، بنزین کمتر از سه دلار و گازوئیل کمتر از چهار دلار بود.

این یادداشت می‌افزاید دست‌کم ۱۶ شرکت حمل‌ونقل آمریکایی میان اواخر اوت و ۲۱ سپتامبر به دلیل افزایش قیمت گازوئیل و هزینه‌های عملیاتی، پرونده ورشکستگی گشوده‌اند. به نوشته نویسنده، همه این فشارها از یک جنگ بی‌فایده در خاورمیانه نشئت می‌گیرد که اختلال گسترده‌ای در عرضه نفت ایجاد کرد و می‌توانست رخ ندهد.

در پایان، نویسنده با اشاره به نظرسنجی مرکز تحقیقات امور عمومی «اپ-نورک» که بر پایه آن تنها ۲۸ درصد آمریکایی‌ها عملکرد ترامپ در قبال جنگ ایران را تأیید می‌کنند، می‌نویسد وقت آن رسیده که مسئولان این وضعیت تاوان آن را بپردازند.

شبکه سی‌ان‌بی‌سی به قلم لوک فونتین گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز پنجشنبه اعلام کرد ایالات متحده تا پس از انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر به ایران حمله نخواهد کرد و عملاً زمان‌بندی اقدام نظامی احتمالی را به تقویم سیاسی داخلی گره زد. ترامپ در شبکه تروث سوشال نوشت: «ما در هیچ زمانی پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای به ایران حمله نخواهیم کرد» و افزود واشنگتن در حال گفتگوهای «سازنده» با تهران است.

این گزارش می‌افزاید که این اظهارات تنها یک روز پس از آن مطرح شد که ترامپ در گردهمایی انتخاباتی گفت توافق با ایران «واقعاً چیزی نیست که من می‌خواستم انجام دهم» و گزارش‌هایی از بررسی حملات پیش از انتخابات منتشر شده بود. به دنبال این اظهارات، قیمت نفت برنت با بیش از ۴ درصد افزایش به بالای ۱۰۴ دلار در هر بشکه رسید.

سی‌ان‌بی‌سی می‌افزاید که حمایت عمومی از جنگ کاهش یافته و بر اساس نظرسنجی رویترز/ایپسوس در اوت، تنها ۳۱ درصد آمریکایی‌ها از اقدام نظامی علیه ایران حمایت کردند. قیمت بنزین نیز حدود ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و به ۴.۳۶ دلار در هر گالن رسیده است. ترامپ تأکید کرد محاصره دریایی ایران همچنان برقرار خواهد ماند و تهران اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داشت. هم‌زمان، آمریکا حدود ۹۰۰۰ ملوان و تفنگدار دریایی و سومین ناو هواپیمابر را به منطقه اعزام می‌کند که می‌تواند تا اواخر اکتبر سه ناو آمریکایی را در خاورمیانه مستقر کند.

رسانه های چین و روسیه

راشاتودی در یادداشتی با عنوان «سه سال جنگ غزه درباره اسرائیل و جهان چه می‌گوید؟» به قلم طارق سیریل عمار، تاریخ‌نگار، نوشت که تداوم حملات اسرائیل به غزه و نبود پیامدهای بازدارنده برای عاملان آن، اعتبار حقوق بین‌الملل و نظم جهانی مبتنی بر قواعد را به‌شدت تضعیف کرده است.

نویسنده با انتقاد از روایت‌های رسانه‌ای اسرائیل و غرب درباره عملیات طوفان‌الاقصی در هفتم اکتبر ۲۰۲۳، تأکید می‌کند که گروه‌های مقاومت فلسطین در کنار اقدامات نظامی علیه نیروهای اسرائیلی، مرتکب جنایت‌هایی از جمله کشتار غیرنظامیان و گروگان‌گیری نیز شدند.

با این حال، او معتقد است این اقدامات، زمینه تاریخی اشغال، آوارگی و خشونت علیه فلسطینیان را از بین نمی‌برد.

چاینا دیلی در گزارشی با عنوان «فرودگاه‌های عربستان هدف حملات انصارالله یمن قرار گرفتند» نوشت که هم‌زمان با تشدید بحران چندجبهه‌ای در خاورمیانه، انصارالله یمن با حمله موشکی فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض را هدف قرار داد.

این حمله یک روز پس از اعلام کشته شدن سه نفر و زخمی شدن ۳۶ نفر در حملات به فرودگاه‌های ابها و ریاض صورت گرفت.

سخنگوی نظامی انصارالله نیز به شرکت‌های هواپیمایی درباره پرواز در حریم هوایی عربستان هشدار داد. به نوشته این روزنامه، ائتلاف تحت رهبری عربستان در واکنش به حملات اخیر، از حمله به ۸۲ هدف نظامی انصارالله در چند استان یمن خبر داده است.

پیشروی نیروهای یمنی در مناطق ساحلی نیز نگرانی‌ها درباره امنیت کشتیرانی در تنگه باب‌المندب را افزایش داده است؛ آبراهی که حدود ۱۲ درصد تجارت جهانی از آن عبور می‌کند.