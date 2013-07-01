جشنواره فوتبال باید تجلی گاه توانمندیهای فوتبال کشور باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تاج در گفتگو با سایت خبری جشنواره فوتبال برگزاری این جشنواره را مثبت ارزیابی کرد و گفت: فوتبال دارای ظرفیت های فراوانی است که با برگزاری جشنواره، نمایشگاه و رویکردهای فرهنگی می توان در راستای شکوفایی این ظرفیت ها تلاش کرد.

وی افزود: حضور حداکثری باشگاه های لیگ برتر و دسته اول در این جشنواره می تواند در تبادل اطلاعات و همگرایی هر چه بیشتر موثر باشد و منجر به ارائه راهکارهای کاربردی برای ارتقای فرهنگ و دانش ورزش فوتبال باشد.

نائب رئیس فدراسیون فوتبال، تعامل بخش متولی، بخش خصوصی ، باشگاه ها، رسانه ها، کارشناسان و منتقدان را در برگزاری جشنواره فوتبال مثبت ارزیابی کرد و گفت: برای نتیجه خوب باید اهالی فوتبال دست به دست هم بدهند تا در تعامل با یکدیگر شاهد برگزاری موفق جشنواره فوتبال باشیم.

تاج بر جایگاه فوتبال و حجم بالای مخاطبین این ورزش در کشور تاکید کرد و گفت: فوتبال در کشور ما دارای جذابیت های متمایزی است و جشنواره فوتبال می تواند بخشی از این جذابیت ها را به معرض نمایش بگذارد.

رئیس سازمان لیگ حرفه ای فوتبال ایران با توجه به گردهمایی و تمرکز خانواده بزرگ فوتبال کشور در یک مکان و زمان معین گفت: باید سعی کرد از این حضور و مجاورت نهایت استفاده را داشت و از آن در جهت انتقال آموزه ها و تجربیات مدیریتی، شکوفایی خلاقیت ها و نمایش نوآوریها و دستاوردها استفاده کرد.

اولین جشنواره فوتبال 29 مرداد تا اول شهریورماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار خواهد شد.