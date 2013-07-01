  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۰ تیر ۱۳۹۲، ۱۴:۳۶

مهدی تاج:

جشنواره فوتبال باید تجلی گاه توانمندیهای فوتبال کشور باشد

جشنواره فوتبال باید تجلی گاه توانمندیهای فوتبال کشور باشد

رئیس سازمان لیگ گفت: نخستین جشنواره فوتبال ایران باید تجلی گاه توانمندیهای فوتبال کشور باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تاج در گفتگو با سایت خبری جشنواره فوتبال برگزاری این جشنواره را مثبت ارزیابی کرد و گفت: فوتبال دارای ظرفیت های فراوانی است که با برگزاری جشنواره، نمایشگاه و رویکردهای فرهنگی می توان در راستای شکوفایی این ظرفیت ها تلاش کرد.

وی افزود: حضور حداکثری باشگاه های لیگ برتر و دسته اول در این جشنواره می تواند در تبادل اطلاعات و همگرایی هر چه بیشتر موثر باشد و منجر به ارائه راهکارهای کاربردی برای ارتقای فرهنگ و دانش ورزش فوتبال باشد.

نائب رئیس فدراسیون فوتبال، تعامل بخش متولی، بخش خصوصی ، باشگاه ها، رسانه ها، کارشناسان و منتقدان را در برگزاری جشنواره فوتبال مثبت ارزیابی کرد و گفت: برای نتیجه خوب باید اهالی فوتبال دست به دست هم بدهند تا در تعامل با یکدیگر شاهد برگزاری موفق جشنواره فوتبال باشیم.

تاج بر جایگاه فوتبال و حجم بالای مخاطبین این ورزش در کشور تاکید کرد و گفت: فوتبال در کشور ما دارای جذابیت های متمایزی است و جشنواره فوتبال می تواند بخشی از این جذابیت ها را به معرض نمایش بگذارد.

رئیس سازمان لیگ حرفه ای فوتبال ایران با توجه به گردهمایی و تمرکز خانواده بزرگ فوتبال کشور در یک مکان و زمان معین گفت: باید سعی کرد از این حضور و مجاورت نهایت استفاده را داشت و از آن در جهت انتقال آموزه ها و تجربیات مدیریتی، شکوفایی خلاقیت ها و نمایش نوآوریها و دستاوردها استفاده کرد.

اولین جشنواره فوتبال 29 مرداد تا اول شهریورماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2087726

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها