پیروزی سپاهان مقابل صنعتی/ شاگردان کرانچار جای استقلال را گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال شامگاه امروز جمعه با برگزاری یک دیدار پی گرفته شد. در این بازی که از ساعت 18:45 در ورزشگاه تختی اهواز برگزار شد تیم‌های استقلال صنعتی خوزستان و سپاهان اصفهان مقابل یکدیگر صف آرایی کردند که در نهایت زردپوشان سپاهان برابر حریف خود با دو گل به برتری دست یافتند.

شاگردان کرانچار در هر نیمه یک گل زدند تا به 3 امتیاز ارزشمند این بازی دست یابند. محمد غلامی در دقیقه 10 گل اول این مسابقه را به ثمر رساند تا سپاهان که بازی بهتری را ارایه می‌کرد و یک بار هم تیر دروازه میزبان را به لرزه در آورده بود نیمه اول را با برتری به رختکن برود. در نیمه دوم هادی عقیلی گل دیگری را در دقیقه 68 به ثمر رساند. سپاهان در دقیقه 75 نیز صاحب یک ضربه پنالتی شد که امید ابراهیمی آن را هدر داد.

سپاهان با این برد 15 امتیازی شد و به دلیل تفاضل گل بهتر نسبت به استقلال جای این تیم را در رده چهارم جدول رده‌بندی گرفت. تیم استقلال صنعتی نیز با 9 امتیاز در رده دوازدهم جدول ایستاد.

آخرین دیدار روز جمعه از ساعت 20 بین تیم‌های پرسپولیس تهران و گسترش فولاد تبریز در جریان است.