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۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۸:۳۳

محمدی خبرداد:

کشتار و عرضه مرغ زنده دریاسوج ممنوع شد/ معرفی متخلفین به مراجع قضایی

کشتار و عرضه مرغ زنده دریاسوج ممنوع شد/ معرفی متخلفین به مراجع قضایی

یاسوج – خبرگزاری مهر: رئيس مركز بهداشت شهرستان بويراحمد هرگونه کشتار و عرضه مرغ در یاسوج را ممنوع اعلام کرد و گفت: متخلفین در این زمینه به مراجع قضایی معرفی می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، دكتر محمدرضا محمدي عصر سه شنبه در نشست شورای سلامت شهرستان بویراحمد افزود: کشتار، عرضه و فروش مرغ زنده یکی از مهمترین مشکلات در عرصه بهداشتی در حومه یاسوج و تهدیدی برای بهداشت عمومی و سلامت جامعه است.

وی بیان کرد: علائم بسیاری از بیماری ها به صورت ظاهری در طيور و يا مرغ زنده قابل تشخیص نیست و تنها پس از ذبح و بررسی لاشه توسط کارشناسان متخصص دامپزشکی مشخص می شود.

محمدی عنوان کرد: بیماری آنفلوآنزا فوق حاد پرندگان، بیماری سالمونلوز و بیماری های مشترک انسان و دام، بخشی از خطرات ناشی از عرضه مرغ زنده به مشتریان است.

وی اظهار داشت: تجمع مگس، حیوانات ولگرد و سایر حیوانات موذی، ذبح بدون نظارت شرعی و استفاده از ظروف آب آلوده برای مرغ ها از دیگر مشکلات بهداشتی عرضه طيور زنده است.

محمدی تاکید کرد: با توجه به نامشخص بودن علایم بیماری در طیور، عرضه و كشتار مرغ زنده در شهرستان بویراحمد و حومه در شورای سلامت ممنوع اعلام شد و نهادهای ذی ربط مسئول برخورد با این متخلفین هستند.

 

کد مطلب 2088994

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