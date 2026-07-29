برخورد قضایی با کشتار غیرمجاز مرغ در بویراحمد؛مراکز متخلف مهروموم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم توکل اظهار کرد: مراکز غیرمجاز عرضه و کشتار مرغ زنده در مناطق علی‌آباد و کردلاغری شهرستان بویراحمد با دستور مقام قضایی و در قالب یک طرح مشترک با حضور دامپزشکی، نیروی انتظامی و مرکز بهداشت پلمپ شدند.

وی افزود: این طرح با هدف حفظ سلامت عمومی، پیشگیری از شیوع بیماری‌های مشترک بین انسان و طیور و برخورد با عرضه خارج از شبکه بهداشتی اجرا شد.

رئیس اداره دامپزشکی بویراحمد تاکید کرد: در این طرح، چندین واحد متخلف که اقدام به کشتار غیرمجاز طیور و عرضه مرغ زنده خارج از ضوابط بهداشتی می‌کردند، شناسایی و با دستور قضایی پلمپ شدند.

وی با اشاره به مخاطرات کشتار مرغ زنده در معابر عمومی اظهار کرد: این اقدامات می‌تواند زمینه شیوع بیماری‌های خطرناکی همچون آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان و سایر بیماری‌های مشترک بین انسان و طیور را فراهم کند و سلامت شهروندان را به خطر بیندازد.

توکل تأکید کرد: سلامت مردم خط قرمز دامپزشکی است و برخورد با مراکز غیرمجاز عرضه و کشتار طیور با جدیت ادامه خواهد داشت.

وی از ارجاع پرونده متخلفان به مراجع قضایی خبر داد و از شهروندان خواست از خرید مرغ زنده و فرآورده‌های دامی فاقد نظارت بهداشتی خودداری کرده و فرآورده‌های مورد نیاز خود را تنها از مراکز مجاز تهیه کنند.

رئیس اداره دامپزشکی بویراحمد همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، موضوع را از طریق سامانه پاسخگویی ۱۵۱۲ دامپزشکی گزارش دهند.