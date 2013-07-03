تاکید مرسی بر باقی ماندن در قدرت / موافقت با ابتکار عمل پیشنهادی برای حل تنشها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المصری الیوم، محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در سخنانی خطاب به مردم این کشور اظهار داشت که وی هرگز نسبت به سمتی که دارد حریص و مشتاق نیست، اما مردم در جریان انتخاباتی آزاد، وی را انتخاب کرده اند و دولت از وی انتظار دارد محافظ قانون اساسی باشد و هیچ راهی جز مسئولیت پذیری در برابر وی قرار ندارد.

وی اعلام کرد در مقابل کسانی که خواهان ریختن خون مردم مصر و هرج و مرج و ناامنی در کشور هستند خواهد ایستاد. مرسی از شهروندان مصر خواست که حافظ کشور، انقلاب و ارتش آن باشند. رئیس جمهوری مصر در بخش دیگر سخنان خود گفت: برخی احزاب ابتکار عملی را برای حل بحران موجود در مصر به وی پیشنهاد کرده اند که او با آن موافق است.

به موجب این ابتکار عمل یک دولت ائتلافی تشکیل خواهد شد و انتخابات در مدت شش ماه برگزار خواهد شد که برخی مخالفان محمد مرسی با این ابتکار عمل نیز مخالف هستند.

وی خاطرنشان کرد بازماندگان رژِیم سابق مصر هرگز بازنخواهند گشت و جایگزینی برای مشروعیت و پایبندی به آن و نیز گفتگوی ملی و ابتکار عمل مذکور وجود ندارد. رئیس جمهوری مصر افزود: برخی از دلایل مشکلات موجود به گذشته مربوط است و برخی به من اما این یک امر طبیعی پس از انقلاب ها است.

محمد مرسی اظهار داشت: انقلاب مصری ها انقلاب گرسنگان نبود، بلکه انقلابی برای داشتن اراده، آزادی، عدالت اجتماعی، دولت دموکراتیک و قانونمند و توزیع ثروت میان تمام مردم بود. چالش های کنونی که از رژیم سابق به جا مانده است همچون باری بر دوش جوانان مصری است و ما برای برطرف کردن آنها نیازمند زمان هستیم.

مصر از روز یکشنبه تاکنون شاهد تظاهرات گسترده علیه محمد مرسی و اقدامات وی طی یک سال گذشته است.