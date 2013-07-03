واکنش غرب به تحولات مصر/ درخواست از گروههای سیاسی برای توافق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ادامه خشونت ها در مصر سبب نگرانی مقامات غربی شده است. در جدیدترین واکنش ها دولت آلمان از طرف های درگیر مصر خواست به "گفتگو و توافق" روی آورند. "گیدو وستروله" وزیر خارجه این کشور با بیان این مطلب گفت: این روزها برای تغییرات سیاسی در مصر به عنوان یک کشور کلیدی جهان عرب بسیار تعیین کننده است.

در همین حال "لوران فابیوس" وزیر خارجه فرانسه از "محمد مرسی" رئیس جمهوری مصر خواست با مخالفانش به گفتگو بنشیند. وی گفت: مرسی باید صدای معترضان را بشنود. فابیوس با اشاره به اهمیت انجام گفتگو بین دولت مرسی و مخالفان تاکید کرد: فرانسه خواستار انجام گفتگو است.

به گفته فابیوس، وضعیت اقتصادی مصر از زمان آغاز اعتراضات رو به وخامت گذاشته و هم اکنون زندگی دست کم 15 میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داده است. پیشتر "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا نیز با ابراز نگرانی از وخامت اوضاع در مصر، بر لزوم خویشتنداری گروههای سیاسی تاکید کرده بود. اوباما با تکرار این ادعا که کشورش بر تعهدات خود به دموکراسی پایبند است از محمد مرسی خواست با گروههای مخالف خود برای حل بحران مصر به توافق برسد.

رئیس جمهوری آمریکا در اظهارات خود علاوه بر ابراز نگرانی از وضعیت مصر اذعان کرد واشنگتن از نزدیک تحولات این کشور را زیر نظر دارد. از سوی دیگر "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل متحد از اعتراضات و خشونت های روزهای اخیر در مصر ابراز نگرانی کرده و از گروههای مصری خواست برای حل اختلافات خود راههای دمکراتیک و مسالمت آمیز را انتخاب کنند.

بر این اساس، بان کی مون بر لزوم ممانعت از به کارگیری خشونت و انجام گفتگو به عنوان راه های کلیدی حل اختلافات و بازگرداندن ثبات به مصر، تاکید کرد.