اهالی رسانه از بزرگترین کارخانه نساجی خاورمیانه در شهرکرد بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین طباطبایی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران بازدیدکننده از این کارخانه در شهرک صنعتی بروجن اظهار داشت: کارخانه نساجی ظریف مصور با 900 نفر پرسنل در حال فعالیت است.

وی تصریح کرد: این کارخانه در حال حاضر 500 نفر اشتغال زایی به صورت مستقیم و دو هزار نفر به صورت غیر مستقیم داشته است.

طباطبایی بیان داشت: محصولات ظریف مصور به سه گروه عمده خانگی، صنعتی و مواد اولیه محصولات صنعتی در خودروسازی استفاده می‌شود.

وی با بیان اینکه محصولات این کارخانه به کشور های خارجی نیز صادر می‌شود، اذعان داشت: بیشتر محصولات این کارخانه به عراق، ترکمنستان و افغانستان صادر می‌شود.



طباطبایی یادآور شد: کارخانه ظریف مصور جزء برندگان طرح ملی بوده است.

صادرات بالای 10 میلیون متری محصولات



وی با اشاره به اینکه تولیدات این کارخانه سالانه 150 میلیون متر مکعب بوده است، بیان داشت: تا کنون این کارخانه بالای 10 میلیون متر محصولات خود را صادر کرده است.



طباطبایی تاکید کرد: در سال جاری تولید سه ماهه اول سال 12 میلیون متر بوده است و صادرات در سال جاری بالای 500 هزار متر بوده است.

صادرات در سه ماهه اول سال جاری 20 درصد افزایش داشته است

مدیر عامل کارخانه ظریف مصور گفت: هشت خط جدید به تولیدات این کارخانه اضافه شده است که شامل چهار خط تافتیک، سه خط نخ، یک خط الیاف و شستشو است.

طباطبایی اظهار داشت: بالای 60 درصد تولیدات این کارخانه موکت خانگی است و بازارهای داخلی خانگی به صورت نمایندگی توزیع می‌شود.

وی تصریح کرد: از شهریور ماه سال گذشته خط های جدید این کارخانه شروع به کار کرده است و با شروع این خط ها 250 نفر اشتغال‌زایی را به همراه داشته است.

طباطبایی بیان داشت: با شروع فعالیت های خط های جدید در سال گذشته تا کنون 18 میلیون متر موکت خودرویی و 35 میلیون متر هم خانگی تولید داشته است.

مدیر عامل کارخانه ظریف مصور افزود: مواد اولیه بیشتر مربوط به پتروشیمی ها است و میزان تولید صنعت بر اساس میزان سفارشات است. طباطبایی تاکید کرد: این کارخانه ماهیانه 70 هزار متر مربع تولید دارد و هم چنین 80 درصد نیروهای این کارخانه بومی هستند.