مخالفت فيلا با اساسنامه فدراسيون كشتي/ برگزاری مجمع منتفي شد!

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون کشتی که یکی از پرمخاطب ترین فدراسیون های ورزش ایران است، بعد از المپیک لندن دچار مشکلات متعددی شد و با وجود تلاش هایی که صورت گرفت فدراسیون گوش شکسته ها نتوانست به آرامش برسد. انتخاب حجت الله خطیب از سوی وزارت ورزش به عنوان سرپرست هم نتوانست این مشکلات را کم کند و بلکه در برخی موارد بر میزان این مشکلات و انتقادات نیز افزود.

با این حال وزارت ورزش و جوانان قصد داشت با برگزاری انتخابات قبل از پایان عمر دولت دهم، زمینه انتخاب رئیس جدید فدراسیون کشتی را فراهم کند اما مشکلاتی که در اساسنامه فدراسیون های ورزشی ایران وجود دارد و کمیته المپیک را درگیر این ماجرا کرده است، اجازه برگزاری این انتخابات را نمی دهد. فدراسیون جهانی کشتی - فیلا - امروز چهارشنبه در نامه ای به فدراسیون ایران برگزاری مجمع را غیرقانونی اعلام کرد. در متن نامه فیلا آمده است:

« اساسنامه ارسالی شما، مغایر با بندهای 5-5، 5-4 و 3-5 اساسنامه فیلا می باشد و تا اصلاح و تایید اساسنامه مجاز به برگزاری مجمع نمی باشيد.» در این نامه تصریح شده دخالت دستگاه‌های دولتی شما در مجمع فدراسیون کشتی از موارد مغایرت با اساسنامه فیلا می باشد، که باید اصلاح شود.

بدين ترتيب برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون کشتی با این اساسنامه، موجب تعلیق تمامي فعالیت های کشتی ایران از سوی فیلا خواهد شد. وزارت ورزش هنوز واکنشی به این نامه فدراسیون جهانی کشتی نداده است.