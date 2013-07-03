به گزارش خبرنگار مهر، در حالیكه مسئولان وزارت ورزش در نظر دارند مجمع عمومی انتخابات فدراسیون كشتی را روز 17 تیرماه برگزار كنند بسیاری از اهالی این رشته در اعتراض به این اقدام آنرا عجولانه و غیر منطقی خواندند. از اعتراضات كشتی گیران و مربیان كه بگذریم برخی روسای هیات كشتی استانها نیز سكوت خود را شكسته و این تصمیم وزارت ورزش را به صلاح آینده كشتی ایران نمی‌دانند.

در همین راستا می‌توان به اظهارات اخیر عبداله عزیزپور رئیس هیأت كشتی استان لرستان اشاره كرد كه معتقد است انتخابات فدراسیون كشتی در شرایط كنونی كه تكلیف كمیته ملی المپیك . اساسنامه آن هنوز روشن نشده به صلاح نیست.

به گفته وی اگر وزارت ورزش قصد برگزاری مجمع را داشت، چرا در 20 ماه گذشته این كار را انجام نداد و هر روز به بهانه‌های مختلف این كار را به تعویق انداخت. عزیزپور بر این باور است این یكی دو ماه را هم صبر كنیم تا با روی كار آمدن دولت جدید و با مشخص شدن مسئولان كمیته ملی المپیك و وزارت ورزش انتخابات فدراسیون انجام شود و كسی كه بر مسند كار می‌نشیند بتواند با تمام قدرت چهار سال سكان دار ورزش اول كشور باشد.

همچنین به اظهارات جلال صابریون رئیس هیأت كشتی استان همدان نیز می‌توان اشاره كرد كه معتقد است رئیس فدراسیون باید با مسئولان ورزش دولت آینده هماهنگ باشد و این شتابزدگی مطمئنا باعث پشیمانی خواهد شد.

صابریون در تازه‌ترین اظهاراتش در این خصوص گفته با توجه به پایان دولت دهم و آغاز دولت یازدهم نباید برای انتخابات فدراسیون كشتی دچار شتابزدگی شویم. كار دولت دهم تا یك ماه آینده به پایان می سرد و باید تا روی كار آمدن دولت جدید این زمان كوتاه را هم صبر كرد تا كسی كه در انتخابات فدراسیون جدید بروی كار می آید مورد تأیید دولت آینده باشد. رئیس جدید فدراسیون عملا كار خود را در دولت آینده انجام خواهد داد پس باید برنامه‌هایش نیز با وزیر ورزش آینده هماهنگ باشد.

به گفته وی اهالی كشتی باید برای كشتی كار كنند و در جهت مصلحت ورزش كشتی گام بردارند چراكه در حال حاضر وضعیت خوبی بر این رشته حاكم نیست و نباید اجازه داد این وضعیت در دولت آینده هم ادامه داشته باشد.

صابریون با اشاره به اینكه مدت‌ها در عرصه كشتی خدمت كرد‌ه‌ و دلسوز این ورزش است از مسئولان درخواست كرد تا دو ماه آینده هم صبر كنند تا رئیس آینده فدراسیون بتواند با هماهنگی با وزیر ورزش جدید اعتبارات و توجهات را به سمت این رشته بیاورد.

از سویی دیگر سید امید علوی زاده رئیس هیأت كشتی استان خراسان شمالی هم با حضور در صف معترضان به انتخابات مجمع اعلام كرد: اكثر كارشناسان و پیشكسوتان با برگزاری انتخابات در زمان كنونی مخالفند. با توجه به خطر تعلیق كشتی، و برگزار نشدن انتخابات كمیته ملی المپیك و همچنین پایان كار دولت هیچ توجیهی برای برگزاری انتخابات فدراسیون كشتی در زمان كنونی وجود ندارد.

وی با اشاره به اینكه 20 ماه از حضور سرپرست فدراسیون كشتی می‌گذرد و انتخابات به دلایل مختلف برگزار نشد افزود: هر موقع كه مسئولان با اعتراض روبرو می‌شدند با ارائه دلایل و مستندات اعلام می‌شد برگزاری انتخابات به صلاح نیست، حالا نمی‌دانم چطور شده كه به یكباره تصمیم بر برگزاری انتخاباتی گرفته‌اند!

علوی‌زاده به نكته جالبی اشاره كرده و می گوید به عنوان یك عضو مجمع اصلا نمی‌دانم چه كسانی كاندید این رشته هستند و چه برنامه‌ای دارند، پس چگونه می‌توانید با بی اطلاعی كامل رأی خود را به فرد اصلح داد! ورزش ما همیشه از ناهماهنگی بین فدراسیون، وزارت ورزش و كمیته ملی المپیك ضربه خورده است. در واقع چگونه می‌شود رئیسی را انتخاب كنیم كه مورد تأیید مسئولان ورزشی دولت آینده و مسئولان كمیته ملی المپیك كه تا چند ماه دیگر تغییر خواهند كرد نباشد.