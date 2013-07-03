فوتسال ایران، چین را در هم شکست/ تایلند حریف شاگردان خسوس شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای فوتسال بازی‌های داخل سالن آسیا امروز (چهارشنبه) با برگزاری چهار دیدار پیگیری شد که در یکی از این دیدارها تیم ملی فوتسال ایران برابر چین به پیروزی 8 بر صفر دست یافت.

در این دیدار علی اصغر حسن‌‎زاده (3 گل)، حسین طیبی (2 گل)، قدرت بهادری، میثم خیام و محمد سپهری گل‌های شاگردان خسوس کاندلاس را به ثمر رساندند.

در دیگر دیدارهای این مرحله تیم تایلند با نتیجه 7 بر 3 از سد لبنان گذشت. کویت با نتیجه 3 بر یک کره‌جنوبی میزبان رقابتها را از پیش رو برداشت و ژاپن هم در دیداری حساس با نتیجه 5 بر 4 ازبکستان را مغلوب کرد.

مرحله نیمه‌نهایی این مسابقات فردا پنجشنبه برگزار می‌شود که تیم ایران ساعت 11:30 به وقت تهران به مصاف تایلند می‌رود. کویت و ژاپن هم برگزار کننده دیگر بازی این مرحله هستند.