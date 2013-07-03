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۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۱:۰۱

بازی‌های آسیایی داخل سالن-کره‌جنوبی

بانوان ایران با شکست اندونزی برای اولین بار فینالسیت شدند/ ژاپن حریف ایران در فینال

بانوان ایران با شکست اندونزی برای اولین بار فینالسیت شدند/ ژاپن حریف ایران در فینال

تیم ملی فوتسال بانوان ایران با یک برد پرگل مقابل اندونزی برای اولین بار به فینال مسابقات قهرمانی آسیا راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال بانوان ایران در ادامه بازیهای داخل سالن آسیا در اینچئون کره‌جنوبی، صبح امروز چهارشنبه به مصاف تیم اندونزی رفت که این دیدار با نتیجه 4 بر صفر به سود ملی‌پوشان به پایان رسید. نسیمه غلامی، فرشته کریمی(2گل) و نیلوفر اردلان برای تیم ایران گلزنی کردند.

تیم ملی بانوان ایران با شکست تیم‌های مالزی، تایلند، ویتنام، هنگ‌کنگ و اندونزی برای اولین بار به فینال مسابقات آسیایی راه یافت. حریف بانوان ایران در دیدار نهایی ژاپن است. جدال دو تیم ساعت 17 روز جمعه به وقت محلی برگزار می‌شود.

با فینالیست شدن تیم کشورمان مدال نقره این تیم مسجل شده که نخستین مدال فوتسال بانوان در تاریخ این رشته محسوب می‌شود.
 

کد مطلب 2089085

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