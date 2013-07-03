به گزارش خبرنگار مهر، خسرو ابراهیمی ظهر امروز در نشست مطبوعاتی خود با اشاره به مشکلات مالی باشگاه ذوب‌آهن اظهار داشت: ما به دلیل مشکلات مالی نتوانستیم تیم خوبی روانه رقابت‌های لیگ برتر کنیم و و همه نگرانی‌ها حاکی از آن بود که تیم ذوب‌آهن سقوط خواهد کرد اما امروز خوشحالم که ما در لیگ ماندیم و برای آینده نیز در لیگ می‌مانیم و به دنبال قهرمانی هستیم.

وی با اشاره به کنار رفتن محمود یاوری از تیم ذوب‌آهن، افزود: بعد از قطعی شدن ماندنمان در لیگ برتر، با گزینه‌های مختلفی صحبت کردیم و یاوری که با تلاش بسیار برای ماندن تیم به ذوب‌آهن آمده بود نیز از گزینه‌های ما به شمار می‌رفت؛ باید بگویم یاوری برای ذوب‌آهن همه حیثیتش را گذاشت و مطمئنا این موفقیت هیچ گاه از کارنامه سرمربی ذوب‌آهن پاک نخواهد شد.

به دنبال کسب سهمیه آسیایی هستیم

مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن با بیان اینکه بسیاری از نقاط ضعف تیم ذوب‌آهن برای فصل آینده برطرف خواهد شد، تصریح کرد: ما زمان اندکی برای بستن تیم داریم اما بدون شک ما تمام تمرکز خود را روی برطرف کردن نقاط ضعف ذوب‌آهن در فصل گذشته معطوف خواهیم کرد و تیم خوبی برای امسال خواهیم بست چون به دنبال کسب سهمیه آسیایی هستیم.

وی در مورد شایعه اختلافش با مدیرعامل کارخانه ذوب‌آهن بیان داشت: این شایعه اصلا صحت ندارد و هیچ اصطکاک و اختلافی بین من و سعد محمدی، مدیرعامل کارخانه وجود ندارد چون در باشگاه ذوب‌آهن نظرات فردی اعمال نمی‌شود و در مورد همه اتفاقات آن هیئت مدیره باشگاه تصمیم می‌گیرد، ضمن اینکه سعدمحمدی همواره حمایت‌های خوبی از ما داشته است.

کاظمی به قول‌هایش عمل نکرد

ابراهیمی با بیان اینکه فرهاد کاظمی به قول‌هایش در ذوب‌آهن عمل نکرد، تصریح کرد: کاظمی در جلسه هیئت مدیره صحبت‌های خوبی برای ما کرد و قول‌هایی به ما داد اما متاسفانه او به این قول‌ها عمل نکرد و پیش از از بازی ذوب‌آهن در پلی‌آف نیز نظراتی داشت که مورد تایید هیئت مدیره نبود.

وی ادامه داد: ‌او بعد از آن در تمرین ما شرکت نکرد و خبری از او نشد بنابراین ما با یاوری که بزرگ فوتبال اصفهان و ایران بود، مذاکره کردیم و او را به تیم آوردیم که توانست تیم را در لیگ نگه دارد.

مدیرعامل ذوب‌آهن پیرامون شایعه دخالتش در انتخاب بازیکنان مورد نظر فرهاد کاظمی تصریح کرد:‌من با هیچ بازیکنی بدون اطلاع سرمربی تیم صحبت نکردم و این شایعات اصلا صحت ندارد و نمی‌دانم کسانی که این شایعات را مطرح می‌کنند، به چه دلیل این سخن‌ها را می‌گویند.

وی در مورد بازیکنانی که بدون اطلاع بوناچیچ به ذوب‌آهن آمدند، افزود: تنها در فاصله زمانی بین ماندنی شدن تیم در لیگ برتر و انتخاب لوکا بوناچیچ، با چند بازیکن که کارشناسان بسیاری کیفیت آنها را تایید کرده و مورد نظر بوناچیچ نیز هستند، قرارداد امضا کردیم که اتفاقا بازیکنان شناخته شده‌ای نیز هستند.