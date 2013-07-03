به گزارش خبرنگار مهر، لوکابوناچیچ ظهر چهارشنبه در نشست خبری اظهار داشت: من یک بار دیگر به شهر اصفهان آمدم و بلافاصله بعد از دعوتی که از من شد راهی اصفهان شدم، آمده ام تا خاطرات خوشم با مردم اصفهان را در ذوب آهن تکرار کنم و باید بگویم که شهر اصفهان و فوتبال این شهر را بسیار دوست دارم. ذوب آهن باشگاهی است که شرایط و امکانات خوبی دارد و یکی از دلایلی که من پیشنهاد این باشگاه را قبول کردم این بود که امکانات ذوب آهن بسیار حرفه ای است.

وی با اشاره به سابقه همکاری اش با مدیرعامل کارخانه ذوب آهن در تیم مس کرمان بیان داشت: دکتر سعد محمدی در مس کرمان سابقه فعالیت داشتند که به نظرم آمده اند که ذوب آهن را به جایگاه خوبش بازگردانند، چالش را دوست دارم و از آن دسته مربیان نیستم که به مدیرعامل بگویم فلان بازیکن میلیاردی را به تیم من بیاور بلکه دوست دارم از مدرسه فوتبال و تیم های پایه ذوب آهن نسبت به جذب بازیکن اقدام کنم. نمی گویم که قهرمان می شویم اما مطمئنا در آخر فصل سه چهار بازیکن آینده دار را به فوتبال کشور معرفی خواهیم کرد و تنها چیزی که برای مهم است کارکردم و تلاش بازیکن بوده و دوست دارم که در چالش و ماجراجویی جدیدم موفق باشم.

وی تصریح کرد: باید بگویم که من چوب جادویی ندارم و نمی توانم به سرعت وضعیت را تغییر دهم و ذوب آهن نیز باشگاهی نیست که میلیاردی خرج بازیکن کرده و ستاره های بسیاری را به خدمت بگیرد اما این وظیفه را داریم تا تیمی بسازیم که همه حریفان به آن احترام گذاشته و مطمئنم ذوب آهن این توانایی را دارد که همه حریفان خود را شکست دهد.

سرمربی ذوب آهن در مورد اختلافش با برخی بازیکنان ستاره و تیم های سابق فعالیتش بیان داشت: بازیکنان جوان را ترجیح می دهم. من کاری به اسم ندارم و اسامی بازیکنانی نیستند که در فوتبال تعیین کنند باشند و مطمئن باشید تیم قدرتمندی می بندیم و با شناخت بسیاری که از فوتبال ایران دارم می توانیم حتی در بازی های خارج از خانه نیز تیم های حریف را شکست دهیم.

وی ادامه داد: 80 درصد بازیکنان تیم های اصفهانی باید بومی باشند و باید به سمتی پیش رویم که به سمت بازیکن سازی باشیم اما در این حال بازیکنان مورد نظرم از تیم های مختلف را جذب خواهم کرد و اگر نیاز باشد از بازیکنان خارجی نیز بهره خواهیم گرفت.

بوناچیچ در مورد اختلافاتش با باشگاه سپاهان و دلایل جدایی اش از این باشگاه اظهار داشت: به هر حال مسائلی پیش آمد که مسئولان سپاهان متوجه شدند که نمی توانیم با آنها کار کنیم. اما متاسفانه مشکل این بود که آنها نتوانستند تحمل کنند و یا نخواستند مسائل را بپذیرند و با این وجود باید بگویم بعد از جدایی من از سپاهان حتی یک دلار نیز دریافت نکرده و قراردادم را تنها فسخ کردم. اما دوران حضورم در سپاهان تجربیات زیادی برایم داشت.

وی به اختلافاتش با کریم قنبری و صدری مربیان سپاهان اشاره کرد و بیان داشت: به هر حال آن زمان اختلافاتی پیش آمد و باید بگویم یک شاگرد هیچگاه نمی تواند از استادش جلو بزند ولی در سپاهان برخی می خواستند از من جلو بزنند و من این را نمی پسندیدم بنابراین اختلافاتی بین ما و آن ها به وجود آمد.

سرمربی جدید ذوب آهن در پاسخ به سوالی پیرامون بازیکنان جذب شده در باشگاه ذوب آهن و این که تکلیف آنها برای آینده چه می شود تصریح کرد: تنها چهار روز است که با باشگاه ذوب آهن ارتباط برقرار کرده ام و مطمئنم قبل از حضور من در ذوب آهن بازیکنانی در این باشگاه حضور داشته اند اما به هر حال من نیز بازیکنان خود را جذب خواهم کرد و از ساعت 18 امروز تمرینات تیم ما در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار خواهد شد. نباید بگذاریم اتفاقات فصل گذشته تکرار شود و همه باید برای موفقیت ذوب آهن تلاش کنند.

بوناچیچ با بیان این که علاقه دارم بهترین بازیکنان ایران و جهان را جذب کنم ادامه داد: همه دوست دارند با بهترین بازیکنان کار کنند و شرایط خوبی برایشان فراهم باشد اما من هرگز مربی ای نیستم وقتی نتیجه نگرفتم بگویم نتایج تقصیر من نبوده و کس دیگری تیم را بسته است بلکه خودم همه تقصیرها را برگردن می گیرم.

وی بیان داشت: بازیکنان ایران بازیکنان عجیب و غریبی هستند و هر چه هم ملاحظه رفتار آن ها را بکنیم باز هم با یکبار انتقاد به شدت علیه تان موضع گرفته و به شما حمله می کنند اما مطمئن باشید که من از نظم و انضباط چشم پوشی نخواهم کرد و بر مشکلات نیز فائق خواهم آمد.

سرمربی ذوب آهن اضافه کرد: همه بازیکنان باید در چارچوب منافع باشگاه حرکت کرده و برای موفقیت در تیم ما تلاش کنند اما بازیکنی که تنواند با شرایط من کنار بیاید مطمئنا او را نخواهم پذیرفت.