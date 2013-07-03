به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی رئیس‌جمهور منتخب، مسئولان قوه قضائیه عصر امروز (چهارشنبه) با حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور منتخب دیدار و آمادگی دستگاه قضایی کشور برای همکاری با دولت یازدهم را اعلام کردند.



مقامات قضایی کشور در این دیدار که در محل استقرار موقت رئیس‌جمهور منتخب برگزار شد، بار دیگر انتخاب حجت‌الاسلام روحانی به عنوان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفتند.



در این دیدار، آیت‌الله محسنی‌گرکانی رئیس دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای دادستان کل کشور، حجت‌الاسلام منتظری رئیس دیوان عدالت اداری، حجت‌الاسلام رازینی معاون حقوقی قوه قضائیه، بختیاری وزیر دادگستری، ذوالقدر معاون راهبردی قوه قضائیه و کهزادی معاون اداری و مالی این قوه حضور داشتند.



آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی رئیس قوه قضائیه پیشتر با رئیس‌جمهور منتخب دیدار کرده بود.



محسنی‌اژه‌ای بعداز این دیدار گفت: آمادگی قوه قضائیه برای هماهنگی با دولت یازدهم را در خصوص نظارت، مسائل اقتصادی مانند اشتغال و تولید و مسائل بخش‌های خصوصی و دولتی اعلام کردیم و قرار شد مطالعات بیشتری در این زمینه‌ها که نیاز به هماهنگی بیشتری دارد، صورت گیرد.



رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز که با روحانی به طور جداگانه دیدار کرد، گفت: درباره اشکالات اداری کشور، دغدغه‌های مردم و راهکارها و کمک‌های دستگاه‌های نظارتی به قوه مجریه با آقای روحانی گفت‌وگو کردم.



وی با بیان اینکه سلامت و ارتقای نظام اداری از دغدغه‌های مردم و رئیس‌جمهور منتخب است، افزود: مایلیم نقش ناظری امین برای دولت در راستای ارتقا و سلامت مدیریت و نظام اداری کشور و عوامل و کارکنان داشته باشیم تا محصول و نتیجه کار آنها سالم باشد.



رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تأکید روحانی به قانونگرایی، تصریح کرد: آمادگی این سازمان را برای نظارت بر اجرای صحیح قانون در کشور در راستای مطالبات بر حق مردم اعلام کردیم.



پورمحمدی متذکر شد: در این دیدار درباره مسائل مهمی همچون نظارت درون سیستمی، آشنایی با قوانین، تنقیح قوانین و تقویت نظام برنامه‌ریزی گفت‌وگو شد و برای کمک به دولت در این زمینه‌ها اعلام آمادگی کردیم.