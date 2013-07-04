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۱۳ تیر ۱۳۹۲، ۱۵:۱۷

مصر پس از برکناری مرسی/

حمله به دفتر شبکه الجزیره در قاهره/ انتقال رهبران اخوان به محل بازداشت مبارک

حمله به دفتر شبکه الجزیره در قاهره/ انتقال رهبران اخوان به محل بازداشت مبارک

منابع آگاه در مصر از جمله گروهی ناشناس به دفتر شبکه الجزیره در قاهره و آسیب زدن به آن خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع مصری دقایقی پیش از حمله گروهی ناشناس به دفتر شبکه الجزیره در قاهره خبر دادند.

- "محمد رشاد البیومی" و "محمد الکتاتنی" دو تن از رهبران ارشد اخوان المسلمین که اخیرا بازداشت شده بودند به زندان طره (محل بازداشت مبارک) انتقال داده شدند.

- یک منبع نظامی در مصر از احتمال توجیه اتهامات به "محمد مرسی" رئیس جمهور مخلوع این کشور خبر داد.

- چهار عنصر جهادی در منطقه مصر الجدیده با در دست داشتن تسلیحات سنگین و لباس نظامی بازداشت کردند.

- مراسم ادای سوگند "عدلی منصور" تا دقایقی دیگر در قاهره آغاز می شود.

 

کد مطلب 2089970

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