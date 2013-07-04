مصر پس از برکناری مرسی/ حمله به دفتر شبکه الجزیره در قاهره/ انتقال رهبران اخوان به محل بازداشت مبارک

منابع آگاه در مصر از جمله گروهی ناشناس به دفتر شبکه الجزیره در قاهره و آسیب زدن به آن خبر می دهند.