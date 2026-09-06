محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت نقشههای پیشیابی و دادههای هواشناسی استان قم اظهار کرد: امروز یکشنبه آسمان استان قم صاف خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد و غبار محلی رخ خواهد داد.
وی، با اشاره به روند تغییرات دمایی در استان افزود: دمای هوا از امروز تا روز دوشنبه روند افزایشی خواهد داشت و پس از آن از روز سهشنبه کاهش دما آغاز میشود.
کارشناس هواشناسی استان قم ادامه داد: بر اساس پیشبینیها، کمینه دمای شهر قم در امروز یکشنبه ۲۰ درجه و بیشینه دما ۳۹ درجه سانتیگراد خواهد بود.
ترابیان بیان کرد: سرعت وزش باد در روز یکشنبه بین ۲۰ تا ۴۰ کیلومتر بر ساعت پیشبینی شده و جهت باد نیز عمدتاً شرقی خواهد بود.
دمای قم تا دوشنبه افزایش مییابد
وی درباره وضعیت جوی روز دوشنبه گفت: آسمان قم در ابتدای روز صاف خواهد بود اما از ساعات بعدازظهر افزایش ابر، شدت گرفتن وزش باد و غبارآلودگی در سطح استان پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی استان قم افزود: در روز دوشنبه جهت وزش باد غربی خواهد بود و سرعت آن بین ۳۵ تا ۵۵ کیلومتر بر ساعت میرسد.
ترابیان اظهار کرد: حداقل دمای پیشبینیشده برای شهر قم در روز دوشنبه ۲۰ درجه و حداکثر دما ۴۰ درجه سانتیگراد خواهد بود که نشاندهنده ادامه روند افزایشی دما تا این روز است.
وی با اشاره به تغییر شرایط جوی از اواسط هفته ادامه داد: صبح روز سهشنبه آسمان قسمتی ابری پیشبینی میشود و به تدریج بر میزان ابرها افزوده خواهد شد.
سهشنبه احتمال رگبار و رعدوبرق وجود دارد
کارشناس هواشناسی استان قم گفت: روز سهشنبه در برخی نقاط استان احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق وجود دارد و این شرایط در کنار وزش باد شدید و گردوخاک پیشبینی شده است.
ترابیان افزود: همزمان با تغییر شرایط جوی در روز سهشنبه، روند دمای هوا نیز کاهشی خواهد شد و این کاهش دما پس از روند افزایشی روزهای ابتدایی هفته رخ میدهد.
وی ادامه داد: برای روز چهارشنبه نیز آسمان استان عمدتاً صاف پیشبینی میشود اما از ساعات بعدازظهر وزش باد شدید و گردوخاک در برخی مناطق استان دور از انتظار نیست.
کارشناس هواشناسی استان قم تأکید کرد: بررسی آخرین دادههای هواشناسی، خروجی مدلهای عددی و تصاویر ماهوارهای مبنای پیشبینی وضعیت جوی روزهای آینده قرار گرفته و تغییرات احتمالی در اطلاعیهها و بولتنهای بعدی لحاظ خواهد شد.
جمکران گرمترین نقطه استان بود
ترابیان با اشاره به وضعیت دمای ثبتشده در ۲۴ ساعت گذشته اظهار کرد: پلنگدره با ثبت دمای ۱۸.۵ درجه سانتیگراد خنکترین صبح استان قم را تجربه کرد.
وی افزود: در همین مدت، جمکران با ثبت دمای ۳۶.۹ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان در ساعات بعدازظهر بود.
کارشناس هواشناسی استان قم گفت: بر اساس پیشبینیهای انجامشده، شهروندان طی روزهای آینده باید شاهد تداوم وزش باد و بروز غبار محلی باشند و از روز سهشنبه نیز شرایط جوی متغیرتر خواهد شد.
قم- کارشناس هواشناسی استان قم گفت: از اواسط هفته با تغییر شرایط جوی، کاهش دما، افزایش ابر و احتمال رگبار و رعدوبرق در برخی نقاط استان پیشبینی میشود.
محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت نقشههای پیشیابی و دادههای هواشناسی استان قم اظهار کرد: امروز یکشنبه آسمان استان قم صاف خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد و غبار محلی رخ خواهد داد.
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