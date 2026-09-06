۷۰۰ هزار سفر روزانه اصفهان با موتورسیکلت؛ پیچ ایمنی تندتر شود

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – مرجان سیف‌الدین: موتورسیکلت برای بسیاری از شهروندان اصفهانی یکی از وسایل اصلی جابه‌جایی است؛ وسیله‌ای که در کنار سهولت تردد، در صورت رعایت نشدن اصول ایمنی می‌تواند پیامدهای سنگینی به همراه داشته باشد.

بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی مسئولان شهری، بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت در سطح شهر اصفهان فعال است و حدود ۱۳ درصد از سفرهای شهری، معادل نزدیک به ۵۰۰ هزار سفر روزانه، با موتورسیکلت انجام می‌شود.

در چنین شرایطی استفاده از تجهیزات ایمنی به‌ویژه کلاه ایمنی، رعایت قوانین ترافیکی و کاهش رفتارهای پرخطر می‌تواند نقش مهمی در کاهش آسیب‌های ناشی از حوادث موتورسیکلت داشته باشد.

یک حادثه و تغییری که جبران نمی‌شود

شاید اهمیت استفاده از کلاه ایمنی را نتوان تنها با آمار توضیح داد؛ روایت افرادی که در اثر حوادث موتورسیکلت دچار آسیب شده‌اند، بخش دیگری از واقعیت این حوادث را نشان می‌دهد.

حسین ترک‌زاد، شهروند ۳۲ ساله اصفهانی که بر اثر تصادف با موتورسیکلت دچار آسیب نخاعی شده است، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سال‌ها موتورسواری می‌کردم و بارها بدون کلاه ایمنی سوار موتور می‌شدم و همیشه فکر می‌کردم حادثه برای دیگران اتفاق می‌افتد، نه برای من.

وی ادامه داد: یک لحظه غفلت و واژگونی موتورسیکلت باعث شد به سر و گردنم آسیب وارد شود و اکنون با ویلچر زندگی می‌کنم.

ترک‌زاد با اشاره به شرایط دشوار زندگی پس از حادثه، هزینه‌های بالای درمان و تهیه تجهیزات و همچنین نامناسب بودن بسیاری از معابر شهری برای تردد افراد دارای معلولیت گفت: یک کلاه ایمنی ساده می‌توانست از این آسیب جلوگیری کند.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از کلاه ایمنی حتی در مسیرهای کوتاه افزود: کلاه ایمنی نباید فقط برای مسیرهای طولانی یا شرایط خاص استفاده شود، چراکه یک لحظه بی‌احتیاطی می‌تواند زندگی یک فرد را تغییر دهد.

کاهش ۱۱ درصدی جان‌باختگان تصادفات

سعید ساکت، معاون شهردار اصفهان، با اشاره به آمار جان‌باختگان تصادفات در شهرستان اصفهان به خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ تعداد جان‌باختگان ناشی از تصادفات ۲۱۳ نفر بود که این رقم در سال گذشته به ۱۸۹ نفر رسید و کاهش ۱۱ درصدی را نشان می‌دهد.

وی تعامل میان فرماندهی انتظامی، پلیس راهور و پلیس راه را از عوامل مؤثر در این روند عنوان کرد و افزود: طرح ایمنی موتورسیکلت‌سواران نیز در دوره مدیریت شهری پیشین با همکاری پلیس اجرا شد و توانست کاهش ۲۳ درصدی کشته‌شدگان را به همراه داشته باشد و به عنوان پایلوت کشوری معرفی شود.

ساکت با اشاره به تعداد بالای موتورسیکلت‌های فعال در اصفهان گفت: بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت در سطح شهر فعال است و حدود ۱۳ درصد از کل سفرهای شهری، معادل نزدیک به ۵۰۰ هزار سفر روزانه، با موتورسیکلت انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از جان‌باختگان حوادث موتورسیکلت در گروه سنی ۲۰ تا ۴۰ سال قرار دارند، افزود: این افراد از قشر فعال جامعه هستند و هر حادثه مرگبار موتورسیکلت علاوه بر از دست رفتن یک انسان، یک خانواده را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

معاون شهردار اصفهان همچنین با اشاره به افزایش استفاده دانش‌آموزان از موتورسیکلت، خواستار گنجاندن مباحث مرتبط با ایمنی تردد با موتورسیکلت در برنامه‌های آموزشی مدارس شد.

پلیس: هدف صیانت از جان شهروندان است

سرهنگ علی مولوی، رئیس پلیس راهور استان اصفهان، با تأکید بر اینکه هدف پلیس صرفاً برخورد با موتورسواران نیست، به مهر گفت: هدف اصلی صیانت از جان شهروندان و کاهش آمار حوادث ترافیکی است.

وی افزود: اجرای طرح‌های انضباطی به معنای تقابل با شهروندان نیست، بلکه برای حفظ سرمایه‌های انسانی و جان راکبان موتورسیکلت و سایر کاربران ترافیکی انجام می‌شود.

مولوی با اشاره به رویکرد آموزشی پلیس ادامه داد: در کنار برخورد قانونی با تخلفات حادثه‌ساز، رویکرد آموزشی و ایجابی نیز به شکل جدی در دستور کار قرار گرفته است تا فرهنگ صحیح استفاده از موتورسیکلت در جامعه نهادینه شود.

«موتوریار» و «توقیف ساعتی» برای کاهش تخلفات

رئیس پلیس راهور استان اصفهان درباره طرح «موتوریار» گفت: در این طرح، موتورسواران متخلف پس از اعمال قانون، در کنار مأموران پلیس قرار می‌گیرند و با پیامدهای رفتارهای پرخطر آشنا می‌شوند.

به گفته مولوی، این افراد در فرآیند آموزش همتایان خود نیز مشارکت می‌کنند تا تجربه مستقیم آنان از تخلف و پیامدهای آن به عاملی برای کاهش رفتارهای پرخطر در میان سایر موتورسواران تبدیل شود.

وی حرکات نمایشی خطرناک، عبورهای غیرمجاز و استفاده از اگزوزهای دست‌کاری‌شده را از جمله رفتارهای پرخطر دانست و گفت: این موارد علاوه بر افزایش احتمال وقوع حادثه، موجب آلودگی صوتی و سلب آسایش شهروندان می‌شود و پلیس با آنها برخورد خواهد کرد.

مولوی «توقیف ساعتی» را نیز از دیگر طرح‌های اجراشده عنوان کرد و افزود: هدف از این اقدام صرفاً توقیف وسیله نقلیه نیست، بلکه ایجاد فرصتی برای راکب است تا درباره رفتارهای پرخطر خود و پیامدهای احتمالی آن بازنگری کند.

وی با تأکید بر اینکه پیشگیری همواره بر درمان مقدم است، گفت: موتورسیکلت وسیله‌ای برای تسهیل جابه‌جایی است، نه ابزاری برای به خطر انداختن جان خود و دیگران.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان تأکید کرد: کلاه ایمنی یک انتخاب نیست، بلکه اصلی‌ترین تکیه‌گاه راکب در لحظه وقوع حادثه است.

اتحادیه: تشویق می‌تواند مؤثرتر از جریمه باشد

مهدی باباگلی، عضو هیئت‌رئیسه اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیرکاران موتورسیکلت استان اصفهان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بر ضرورت افزایش طرح‌های تشویقی تأکید کرد.

وی گفت: طرح‌های تشویقی و تذکر دادن باید بیش از طرح‌های صرفاً برخوردی مورد توجه قرار گیرد.

باباگلی با بیان اینکه موتورسیکلت یک وسیله نقلیه است و استفاده نادرست از آن موجب حادثه می‌شود، اظهار کرد: اطلاع‌رسانی رسانه‌ها و همکاری دستگاه‌های مختلف در سال‌های اخیر توانسته است استفاده از کلاه ایمنی را افزایش دهد و در کاهش مرگ‌ومیر ناشی از حوادث مؤثر باشد.

وی ادامه داد: تجربه نشان داده است شرایط تشویقی و اطلاع‌رسانی می‌تواند حتی از جریمه‌های سنگین اثرگذارتر باشد؛ بنابراین تداوم طرح‌های تشویقی و مقطعی نبودن آنها می‌تواند به کاهش مرگ‌ومیر و آسیب‌های ناشی از تصادفات کمک کند.

فرهنگ ایمنی از مدرسه آغاز می‌شود

تجربه اصفهان نشان می‌دهد کاهش حوادث موتورسیکلت تنها با افزایش برخوردهای انتظامی محقق نمی‌شود و مجموعه‌ای از اقدامات فرهنگی، آموزشی و قانونی باید در کنار یکدیگر دنبال شود.

آموزش از سنین پایین، اطلاع‌رسانی رسانه‌ای، طرح‌های تشویقی، مشارکت اتحادیه‌ها و تولیدکنندگان و اجرای قانون، مجموعه اقداماتی است که می‌تواند به کاهش رفتارهای پرخطر کمک کند.

با توجه به افزایش استفاده دانش‌آموزان از موتورسیکلت، آموزش اصول ایمنی تردد در مدارس نیز می‌تواند بخشی از برنامه پیشگیری از حوادث باشد؛ چراکه فرهنگ رعایت قانون و استفاده از تجهیزات ایمنی، اگر از سنین پایین شکل بگیرد، در بزرگسالی نیز پایدارتر خواهد بود.

در شهری که روزانه نزدیک به ۵۰۰ هزار سفر با موتورسیکلت انجام می‌شود، حتی تغییر یک رفتار ساده می‌تواند از وقوع یک حادثه جلوگیری کند.

کاهش ۱۱ درصدی جان‌باختگان تصادفات در اصفهان، در کنار تجربه اجرای طرح‌های آموزشی و انتظامی، نشان می‌دهد ترکیب قانون، آموزش و فرهنگ‌سازی می‌تواند مسیر کاهش تلفات را هموار کند؛ مسیری که ادامه آن به مشارکت همزمان پلیس، مدیریت شهری، مدارس، رسانه‌ها، خانواده‌ها و خود موتورسواران نیاز دارد.