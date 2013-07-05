صدور بیانیه قانون اساسی تا ساعاتی دیگر/حمله افراد مسلح ناشناس به ارتش مصر در سینا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، جنبش ششم آوریل اعلام کرد: بازگشت عبدالمجید محمود به عنوان دادستان جدید مردود است و شورای عالی قضایی باید دادستان جدیدی را خارج از دایره افراد فاسد انتخاب کند.

از سوی دیگر شاهدان عینی در میدان التحریر از نظافت این میدان برای پذیرایی از جشن عزل مرسی در این میدان خبر دادند.

شاهدان اعلام کردند: کمیته های مردمی پس از شنیده شدن اخباری درباره حمله طرفداران مرسی تدابیر امنیتی در این میدان به اجرا درآوردند.

از سوی دیگر منابعی که خواستند نامشان فاش نشود بیان کردند: بیانیه قانون اساسی ظرف ساعات آینده از سوی عدلی محمود منصور رئیس جمهوری موقت مصر صادر خواهد شد.

این منابع بیان کردند: بیانیه ای که اعلام خواهد شد شامل لغو قانون اساسی 2012 و انحلال مجلس شورای مصر است.

منابع مصری افزودند: این بیانیه همچنین شامل تشکیل کمیته تدوین قانون اساسی جدید، دعوت به همه پرسی، دعوت به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و صدور قوانین اداری لازم برای اجرای این بیانیه است.

بیانیه جدید همچنین به معرفی دولت جدید برای اداره مصر با اعطای اختیارات اجرایی به آن است.

خبر دیگر اینکه افراد مسلح ناشناس به یک مرکز وابسته به ارتش مصر در شهر رفح حمله کردند.

باسم یوسف از فعالان رسانه ای مصر گفت: اخوان المسلمین هم اکنون به خاطر بقا مبارزه می کنند و تنها طرفداران آنها تروریستهایی هستند که در سینا حضور دارند.

از سوی دیگر برخی از فعالان شبکه های اجتماعی خواستار برگزاری تظاهرات میلیونی در حمایت از تصمیمات عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع مصر در جمعه استقلال شدند.

هشام زعزوع وزیر گردشگری مصر مستعفی مصر تاکید کرد: آماده بازگشت به وزارت گردشگری به عنوان وزیر هستم.

وی افزود: همه کسانی که با من استعفا کردند احساس کردند که در آن شرایط امکان فعالیت وجود ندارد.

شاهدان عینی اعلام کردند: افراد مسلح ناشناس اقدام به تیراندازی گسترده به شهر الشیخ زوید در استان سینای مصر کردند.

وزارت خارجه مصر با صدور بیانیه ای اعلام کرد: ماموریت کنونی ما حفظ منافع ملی است.