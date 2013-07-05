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۱۴ تیر ۱۳۹۲، ۱۶:۰۱

طرح جماعت اسلامی مصر برای جلوگیری از خونریزی بیشتر

طرح جماعت اسلامی مصر برای جلوگیری از خونریزی بیشتر

جماعت اسلامی مصر برای مقابله با آنچه خونریزی و گذر مصر از شرایط حساس کنونی عنوان شد طرحی ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه بوابه الاهرام، جماعت اسلامی مصر با صدور بیانیه ای طرحی را برای خروج از بحران کنونی ارائه داد.

در این بیانیه آمده است جماعت اسلامی با توجه به شرایط حساس کنونی و خطراتی که کشور را تهدید می کند طرحی شامل دو بند ارائه می دهد؛ نخست همه پرسی مردمی برای انتخاب نقشه راه نظامیان یا ادامه فعالیت محمد مرسی به عنوان رئیس جمهوری منتخب.دیگر اینکه نتیجه همه پرسی هر چه باشد آشتی ملی میان مصری برقرار می شود و از اقدام انتقام جویانه طرفی علیه دیگری پرهیز می شود.

در این بیانیه جماعت اسلامی ابراز امیدواری کرده است که همه طرفها با این طرح موافقت کنند تا جلوی خونریزی گرفته شود.

کد مطلب 2090516

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