برکناری مرسی شکست سختی برای دموکراسی در مصر است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از نشریه "دی سایت"، "گویدو وستروله"، وزیر امور خارجه آلمان برکناری مرسی را شکست سختی برای دموکراسی در مصر ارزیابی کرده و اظهار داشت: این مسئله ضروری است که مصر هر چه سریعتر به نظم منطبق با قانون اساسی برگردد.

وی که در حاشیه دیدار خود از آتن سخن می گفت درباره تحولات مصر شدیدا ابراز نگرانی کرده و تصریح کرد که به حال تعلیق درآوردن نظم دموکراتیک، راه حل پایداری برای مسائل بزرگی که پیش روی مصر قرار دارد نیست. در چنین شرایطی خطرات زیادی که به روند دموکراسی در مصر آسیب جدی وارد می کند به وجود می آید. این وضعیت عواقب وخیمی برای همه منطقه می تواند داشته باشد.

قبل از برکناری مرسی نیز وزیر امور خارجه آلمان درباره تحولات مصر ابراز نگرانی کرده و اظهار داشته بود که ما از همه گروههای درگیر در مصر درخواست می کنیم که راه دموکراسی را در پیش گرفته و از خشونت صرف نظر کرده و به راهکار مذاکره روی آورند.