تیم ملی به دنبال شکار امتیازات هاوانا/ کوبا برای اعاده حیثیت می آید

به گزارش خبرنگار مهر، هفته ششم رقابتهای لیگ جهانی والیال از جمعه شب در نقاط مختلف دنیا آغاز می‌شود که در یکی از این دیدارها تیم ملی کوبا در هاوانا پذیرای ایران است. این بازی ساعت 5:30 بامداد روز شنبه به وقت تهران برگزار می‌شود.

کوبا و ایران در شرایطی به مصاف یکدیگر می‌روند که از وضعیت متفاوتی برخوردار هستند. کوبایی‌ها که سال گذشته عنوان سوم رقابتهای لیگ جهانی را کسب کرده بودند در این فصل برخلاف انتظارات نتوانستند نتایج خوبی کسب کنند و از هشت بازی که برگزار کردند تنها سه امتیاز(برتری 1 - 3 مقابل روسیه) را به دست آوردند. این در حالی است که تیم ملی ایران با 7 امتیاز شرایط بهتری نسبت به این تیم در جدول رده‌بندی گروه ‌B دارد و بالاتر از کوبایی‌ها در رده پنجم جدول ایستاده است.

به طور حتم هر دو تیم برای این بازی انگیزه‌های فراوانی دارند. کوبا که دیگر امیدی به صعود به مرحله نهایی این مسابقات ندارد بدون استرس پا به میدان می‌گذارد و به دنبال اعاده حیثیت است. این تیم در قیاس با هفته‌های ابتدایی کاملا شرایط بهتری پیدا کرده و این موضوع را با برتری برابر روسیه به اثبات رسانده است. کوبایی‌ها اگر به شرایط عادی خود نزدیک شده باشند به طور حتم کار برای تیم ایران دشوارتر خواهد شد.

در سوی دیگر میدان هم تیم ایران قرار دارد که بعد از کسب 4 امتیاز در خاک ایتالیا نام خود را در عرصه بین‌المللی بر سر زبان‌ها انداخته و با اعتماد به نفس بالا به مصاف حریف می‌رود. تیم ملی به دنبال شکار امتیازات میدان هاوانا است تا در جدول رده بندی گروه B شرایط بهتری را برای خود فراهم کند. شاید بزرگترین مشکل ملی‌پوشان در این بازی اختلاف زمان 8/5 ساعت با تهران و خستگی فراوان سفر به این کشور باشد که امیدواریم روی کار شاگردان ولاسکو اثر منفی نگذارد.

غیبت لئون

کوبا بدون تردید یکی از جوان‌ترین تیم های حاضر در لیگ جهانی است که سال گذشته با وجود استفاده از نفرات کم‌تجربه، خود را تا رده سوم لیگ جهانی هم بالا کشید اما این تیم در لیگ 2013 نتایج ضعیفی کسب کرده که هنوز هم دلایل واقعی آن برای کارشناسان مشخص نیست. در این بین البته غیبت فوق ستاره جوان این تیم بی‌تاثیر نبوده است. لئون که تنها 20 سال سن دارد سال گذشته یکی از عوامل اصلی حضور کوبا روی سکو بود. با وجود اینکه نام این بازیکن 201 سانتیمتری در فهرست تیم کوبا به چشم می‌خورد ولی او در 8 بازی قبل به میدان نرفته بود تا قدرت تیم کوبا به شدت نزول کند و این تیم را به قعر جدول رده‌بندی گروه دوم بفرستد.

یک تیم قدرتی

کوبا یک تیم قدرتی است که از خط حمله قدرتمندی بر خوردار است. این تیم به همان میزان که سرویس خوب می‌زند در دریافت‌های اول ضعف دارد."یوردان بیست آستنگو" که تنها 18 سال سن دارد از سرویس‌های سهمگینی برخوردار است و از این حیث نفر اول لیگ جهانی محسوب می‌شود. در این تیم "کپه‌دا" هم سرویس‌های خوبی را روانه زمین حریف می‌کند. این بازیکن قدرتی و 24 ساله البته بهترین دریافت کننده تیمش است. "ایسبل مسا"، بازیکنی که در کارهای سرعتی توانمندی بالایی دارد در دفاع میانی جزو بهترین‌های لیگ جهانی است و به طور حتم مربیان ایران درباره این بازیکن توصیه‌های لازم را انجام داده‌اند.

افتخارات فراوان

کوبا تیمی پرافتخار در عرصه لیگ جهانی به حساب می‌آید که این بار برخلاف گذشته نتوانست قدرت خود را به رخ مدعیان بکشاند. والیبال کوبا در لیگ جهانی والیبال یک مدال طلا (1998)، پنج عنوان نایب قهرمانی(1991، 1992، 1994، 1997 و 1999)، و سه نشان برنز ( 1995، 2005 و 2012) در پرونده کاری خود دارد.

رده‌بندی تیم‌ها

در پایان هفته پنجم این مسابقات تیم‌های ملی والیبال بلغارستان، ایتالیا و هلند در صدر گروه‌های اول تا سوم این رقابت ها قرار گرفتنه‌اند. در گروه یک بلغارستان با 14 امتیاز صدرنشین است. تیم‌های برزیل و آمریکا با 13 و 11 امتیاز در رتبه‌های بعدی قرار دارند و فرانسه، لهستان(قهرمان دوره قبل) و آرژانتین به ترتیب با 10، 8 و 4 امتیاز در مکان‌های چهارم تا ششم این گروه هستند.

در گروه دوم تیم ایتالیا با 17 امتیاز صدرنشین است، روسیه با 16 امتیاز در مکان دوم قرار دارد. تیم‌های صربستان، آلمان، ایران و کوبا به ترتیب با 12، 11، 7 و 3 امتیاز در مکان‌های بعدی این گروه هستند.

در گروه سوم دور مقدماتی لیگ جهانی والیبال سال 2013، تیم ملی والیبال هلند با 19 امتیاز در صدر قرار دارد. کانادا و پرتغال به ترتیب با 18 و 11 امتیاز در رتبه‌های دوم و سوم ایستاده‌اند. تیم‌های فنلاند، ژاپن و کره‌جنوبی نیز به ترتیب با 9، 8 و 7 امتیاز در جایگاه‌های چهارم تا ششم این گروه هستند.

برنامه دیدارهای هفته ششم دور مقدماتی لیگ جهانی والیبال سال 2013 به قرار زیر است:

شنبه 15 تیرماه:

گروه یک: برزیل – بلغارستان، لهستان – ایالات متحده و آرژانتین - فرانسه

گروه دو: آلمان – روسیه و کوبا - ایران

گروه سه: فنلاند - هلند

یکشنبه 16 تیرماه:

گروه یک: برزیل – بلغارستان

گروه دو: صربستان – ایتالیا، آلمان – روسیه و کوبا - ایران

گروه سه: ژاپن – کانادا، فنلاند – هلند و پرتغال – کره جنوبی

دوشنبه 17 تیرماه:

گروه یک: لهستان – ایالات متحده و آرژانتین – فرانسه

گروه دو:صربستان – ایتالیا

گروه سه: ژاپن – کانادا، پرتغال – کره جنوبی