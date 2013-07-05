بیانیه ارتش مصر قبل از تظاهرات طرفداران محمد مرسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، ارتش مصر با صدور بیانیه ای اعلام کرد: تظاهرات مسالمت آمیز و آزادی بیان حق همگان است.

در این بیانیه آمده است: ارتش مصر بر تحقق آشتی و عدالت سازنده و تسامح ملی تاکید دارد.

ارتش مصر بیان کرد: ارتش درباره هرگونه هشدار به مقر احزاب و هر اقدامی که امنتی کشور را خدشه دار کند هشدار می دهد و همه از انتقام گیری پرهیز کنند. و مردم مصر اجازه انتقام گیری را نمی دهد.

در این بیانیه آمده است: ارتش مصر سپر کشور و حامی امنیت آن است. با توجه به مرحله حساس که مصر پشت سر می گذارد هر فردی باید به مسئولیت خود عمل کند.

ارتش به دنبال آینده ای درخشان که آرزوهای مردم در آن متجلی شود و زندگی بر اساس برابری، عدالت و صلح است.

ارتش مصر بیان کرد: ارتش درباره به کارگیری افراط در حق آزادی و اقداماتی که منافع ملی کشور را تهدید می کند هشدار می دهد.مصر برای رسیدن به آینده بهتر به مشارکت همه اقشار نیاز دارد.

در این بیانیه آمده است: امروز روز مرحمت است و از مردم می خواهیم که ارزشهای عفو، رحمت، مسامحه و وحدت را سرلوحه کار خود قرار دهند.