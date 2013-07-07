محمدرضا کربکندی در گفتگو با مهر با بیان اینکه شرایط ذوب آهن برای فصل بعدی غیرقابل پیش‌بینی است، اظهار داشت: نمی‌توان در مورد شرایط ذوب آهن در فصل بعدی به طور حتم نظر داد و با توجه به اینکه تیم ذوب‌آهن خوب بسته نشده است کار برای سرمربی جدید این تیم بسیار سخت است .

وی به سخت‌گیری‌های لوکابوناچیچ سرمربی جدید ذوب آهن برای فصل آتی مسابقات لیگ برتر اشاره کرد و ادامه داد: بوناچیچ مربی سخت‌گیری است و بازیکنان باید بتوانند خود را با شرایط جدید و سخت گیری‌های این مربی وفق دهند و گرنه مسیر سختی را پیش رو دارند و نمی‌تواند نتیجه مطلوبی در فصل جدید حاصل کنند.

این کارشناس فوتبال با اشاره به موفقیت‌های بوناچیچ در سپاهان گفت: سرمربی جدید تیم فوتبال باشگاه ذوب آهن کارنامه درخشانی در سپاهان و دیگر تیم‌ها دارد و با تجربه چندین ساله خود که با حضور در بیشتر تیم‌های لیگ برتر مسابقات کشور به دست آورده می‌تواند تیمش را به خوبی برای فصل بعدی دیدارها آماده کند.

وی کمبود وقت برای استراحت بازیکنان تیم فوتبال ذوب آهن و فشارهایی که در فصل قبل لیگ برتر روی بازیکنان قرار داشت را از جمله مشکلاتی که بوناچیچ با آن روبه روست، دانست و ادامه داد: در حال حاضر مهمترین معضل تیم فوتبال ذوب آهن یارگیری است و این تیم نباید هیچ بازیکنی را از دست بدهد چرا که با توجه به حذف قانون سقف قراردادها جایگزینی این بازیکنان بسیار دشوراست.

کربکندی با بیان اینکه خصوصی‌سازی بهترین راه برای مقابله با بستن قراردادهای نجومی است، افزود: با واگذاری بخش‌های دولتی و خصوصی سازی آنها می‌توان این مشکل را حل کرد چراکه هیچ ارگان خصوصی از عهده چنین مبالغ سنگینی برای تامین بودجه قرار دادها بر نمی‌آید و وقتی باشگاه‌ها مجبور شوند از جیب خود برای یارگیری خرج کنند، دیگر شاهد چنین مبالغ سنگینی نخواهیم بود.

وی گفت: تیم ها‌یی هم چون پرسپولیس و استقلال که برای قرار دادهای خود مبالغ زیادی را هزینه می‌کنند هرکدام نقش مهمی در بالا رفتن مبلغ قرار دادها دارند و این خلاف فوتبال حرفه‌ای است.