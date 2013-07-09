کاظم جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به تحولات اخیر مصر اظهار داشت: در خصوص تحولات مصر باید یک آسیب شناسی جدی صورت بگیرد به این معنا که چرا حاکمیت یک ساله اخوان المسلمین و مرسی استمرار پیدا نکرد و مردم به داخل خیابان ها آمدند.

وی گفت: من فکر می کنم مسائل مختلفی در این امر دخیل است که یکی از مهم ترین آنها این است که جریان اخوان المسلمین و مرسی آن تعاملاتی را که باید با دوستان خود می داشتند نه تنها انجام ندادند بلکه بیشتر مسیر این بود که بتوانند دشمنان را منعطف کنند یا جهت گیری بیشتر به سمت رضایتمندی دشمنان خودشان بود.

نماینده مردم شهرستان های شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی گفت: این سیاست باعث شد از یک طرف دوستان ناراضی شوند و در دشمنان هم رضایتمندی ایجاد نشود و نهایتا این وضعیت در داخل مصر اتفاق بیافتد.

جلالی بیان داشت: این وضعیتی که در مصر اتفاق افتاده است وضعیت تاسف باری است و طرفداران مرسی و مخالفان وی در داخل خیابانها با هم درگیر شده اند که این امر باعث تاسف است.

وی اظهار داشت: نباید از نقش عناصر خارجی در مسائل مصر غافل بود و این انقلاب ها و تحولاتی که در داخل منطقه شکل گرفته بی تردید منافع قدرت های فرا منطقه ای را تحت تاثیر قرار داده و این طبیعی است که آنها به دنبال منافع خودشان حرکت می کنند.

رئیس مرکز پژوش های مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از نقاطی که غرب به دنبال آن حرکت می کند آن است که اسلام گرایی در داخل منطقه حاکم نشود و ثانیا در جایی اگر رنگ و لعابی از اسلام شکل گرفت آن چنان نا امنی ایجاد شود که مردم از کرده خود پشیمان شوند.

جلالی در خاتمه گفت: امیدواریم که کشور مصر به ثبات برسد و از یک حکومت مردمی برخوردار شود و مردم هم مسائل خود را از طریق دیپلماتیک و مسالمت آمیز پیگیری کنند چرا که این گونه کشتار در شان مردم مصر نیست.