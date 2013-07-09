به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، جیمز کامرون که در سال های اخیر "آواتار" را کارگردانی کرده، درباره طرح جدیدش که آوردن مجموعه مانگایی با عنوان "فرشته نبرد آلیتا" بر پرده نقره‌ای است، صحبت کرد.

او سرانجام با اعلام تاریخ شروع این پروژه که چهار سال دیگر از امروز است، تکلیف کار بعدی‌اش را روشن کرد.

کامرون که در کنفرانسی در مکزیکوسیتی شرکت کرده بود به مخاطبان گفت مدت‌ها منتظر شروع این پروژه بوده و در سال 2017 شاهد به بار نشستن این انتظار خواهد بود. او گفت پس از تکمیل دو قسمت بعدی "آواتار" این پروژه را به دست می‌گیرد.

وی گفت باید از یک تکنولوژی جدید برای شکل دادن به این پروژه استفاده کند.

این مانگای ژاپنی توسط یوکیتو کیشیرو خلق و در سال 1990 منتشر شده است. این مجموعه که به مدت 5 سال منتشر شد، درباره یک مخلوق کامپیوتری است.

کامرون از سال 2009 اعلام کرده بود قصد ساخت این پروژه را دارد و فیلمنامه خوبی درباره آن نوشته است.

با این حال او چندی پیش اعلام کرده بود پس از ساخت قسمت دوم و سوم آواتار، قصد دارد تریلری به نام "اطلاع رسان" را با اقتباس از رمان پرفروشی به همین نام نوشته تیلور استیونس به دست بگیرد.

به احتمال زیاد "آواتار 2" سال 2015 اکران می شود. اولین قسمت این فیلم که سال 2009 اکران شد با استقبال وسیعی روبه رو شد و فروشی 7/2 میلیارد دلاری را در سراسر جهان تجربه کرد و عنوان پرفروش ترین فیلم را به خود اختصاص داد.