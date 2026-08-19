کاهش ۶۶ درصدی خطر گلوکوم با ویتامین B۳

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیکال نیوز تودی، گلوکوم، گروهی از بیماریهای چشمی است که میتوانند باعث آسیب به عصب بینایی و به طور بالقوه منجر به از دست دادن بینایی شوند.
مطالعات گذشته نشان میدهد که مصرف برخی مواد مغذی مانند اسیدهای چرب امگا ۳، نیتراتهای غذایی و ویتامینهای A و C ممکن است به کاهش خطر ابتلا به گلوکوم کمک کند.
علاوه بر این، محققان در حال بررسی این موضوع هستند که چگونه نوعی از ویتامین B۳ به نام نیکوتینآمید ممکن است به کاهش خطر ابتلا به گلوکوم نیز کمک کند.
اکنون، یک مطالعه جدید گزارش میدهد که نیکوتینآمید ممکن است به کاهش خطر ابتلا به گلوکوم زاویه باز اولیه (POAG) در افراد مبتلا به فشار خون بالای چشمی، که یک عامل خطر شناخته شده برای ابتلا به گلوکوم است، کمک کند.
برای این مطالعه، محققان دادههای پرونده پزشکی الکترونیکی حدود ۲۹۰۰ نفر مبتلا به فشار خون بالای چشمی که هنوز تشخیص گلوکوم دریافت نکرده بودند را بررسی کردند.
نیمی از گروه شرکتکننده مکمل نیکوتینآمید دریافت کردند، در حالی که گروه کنترل دیگر این مکمل را دریافت نکردند.
پس از میانگین ۳.۷ سال، ۵۱ شرکتکننده از گروه نیکوتینآمید مبتلا به POAG تشخیص داده شدند، در مقایسه با ۱۳۲ شرکتکننده در گروه کنترل.
در پایان مطالعه، محققان دریافتند که خطر ابتلا به POAG در شرکتکنندگانی که نیکوتینآمید مصرف میکردند، ۶۶ درصد کمتر بود، همچنین ۴۳ درصد کاهش در میزان تجویز داروهای موضعی کاهش فشار داخل چشم و ۶۲ درصد کاهش در جراحی ترابکولوپلاستی لیزری برای گلوکوم مشاهده شد.
در حالی که این اولین مطالعهای نیست که به بررسی نیکوتینآمید و خطر گلوکوم میپردازد، هنوز سوالاتی در مورد ایمنی مکمل نیکوتینآمید وجود دارد.
عوارض جانبی احتمالی مصرف بیش از حد نیکوتینآمید شامل مشکلات گوارشی مانند حالت تهوع و درد معده، سردرد، سرگیجه و خستگی است و احتمال خطر شدیدتری از جمله سمیت کبدی، افزایش سطح قند خون و اختلالات خونی را نیز دارد.
محققان تاکید می کنند اگرچه این مطالعه بیشتر تأیید میکند که نیکوتینآمید ممکن است در مورد ایجاد گلوکوم در افراد پرخطر محافظتکننده باشد، اما قبل از شروع هرگونه مکمل جدید، مهم است که آنها را با پزشک خود در میان بگذارید.
از آنجایی که گلوکوم باعث آسیب برگشتناپذیر میشود، یافتن راههای جدید یا پیشگیری از این بیماری مهم است.
نظر شما