به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عافیت‌طلب بازیکن فصل گذشته تیم فوتبال مس سرچشمه، با امضای قراردادی یک ساله به جمع سیاه‌جامگان مشهدی اضافه شد.

وی پیش از این سابقه پوشیدن پیراهن گهر دورود و صعود به لیگ برتر با این تیم را داشته و مدتی در تیم فوتبال پیام و امیدهای ابومسلم توپ زده است.

سیروس سنگچولی دروازه‌بان باتجربه فوتبال کشور نیز در فصل جدید برای سیاه‌جامگان به میدان خواهد رفت.

وی سابقه پوشیدن پیراهن تیم‌های پیام مشهد، فجر شهید سپاسی شیراز و فولاد یزد را در کارنامه خود دارد.

گفتنی است؛ آخرین اخبار مربوط به نقل و انتقالات باشگاه سیاه‌جامگان از طریق روابط‌عمومی این باشگاه اعلام می شود.