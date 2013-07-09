نخست وزیر اسپانیا به دریافت رشوه متهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "بی بی سی" یک روزنامه اسپانیایی اسنادی منتشر کرده است که نشان می دهد "ماریانو راخوی" نخست وزیر اسپانیا و جمعی دیگر از مقامات ارشد سیاسی این کشور پول های غیر قانونی دریافت کرده اند.

روزنامه های "ال موندو" چاپ اسپانیا مدارک مربوط به دریافت پول های غیر قانونی از سوی "ماریانو راخوی" را منتشر کرده است.

روزنامه ال موندو ضمن انتشار این اسناد نوشته است که طبق مدارک منتشر شده آقای "راخوی" بین سالهای 1997 تا 1999 و زمانی که در دولت "خوزه ماریا آزنار" به عنوان وزیر فعالیت می کرده پول های غیر قانونی دریافت کرده است.

در همین ارتباط "آلفردو پرز" رهبر حزب مخالف اسپانیا در ماه فوریه از راخوی خواسته بود به علت اتهامات وارده در مورد دریافت پول های غیر قانونی استعفا دهد اما راخوی تمامی اتهامات را رد کرده است.

همچنین ال موندو در ادامه نوشته است که در این مورد دست نوشته هایی نیز از "لوییس بارسناس" خزانه دار سابق حزب حاکم اسپانیا در اختیار دارد.

بارسناس به علت فساد و تقلب مالیاتی در بازداشت به سر می برد."ال پائیس" دیگر روزنامه اسپانیایی نیز مدارک مشابهی را ابتدای سال میلادی منتشر کرده بود.

"ال موندو" اعلام کرده است که مدارک منتشر شده را به دیوان عالی کشور تحویل داده است.