به گزارش خبرنگار مهر، آرش برهانی درباره بازی سه‌شنبه شب این تیم مقابل دینامو کی‌یف گفت: به نظرم بازی خوبی انجام دادیم. البته هر دو تیم در فصل بدنسازی هستند ولی توانستیم بازی خوبی ارائه دهیم و مستحق برد هم بودیم چرا که چندین موقعیت خوب گلزنی ایجاد کردیم.



وی درباره بازیکنان جدید این تیم عنوان کرد: بازیکنان جدید تیم البته به جز احمد جمشیدیان که فرصت بازی پیدا نکرد، خیلی خوب کار کردند. به نظرم در طی این مدت، بچه‌ها خیلی خوب با هم هماهنگ شده‌اند و از همین الان نشان داده‌ایم که حرفهای زیادی برای گفتن داریم.



برهانی در خصوص گلزنی خود در این بازی توضیح داد: خوشحالم که در بازی مقابل دیناموکی‌یف که یک تیم اروپایی محسوب می‌شود گلزنی کردم و امیدوارم این گل، مقدمه‌ای باشد برای داشتن یک شروع خوب در لیگ تا انشاء‌الله در لیگ هم بتوانم کارم را با گلزنی شروع کنم. گلی هم که زدم، فرصتی بود که توسط تیم برایم ایجاد شد و من هم از آن استفاده کردم.



مهاجم استقلال با اشاره به قرعه‌کشی لیگ برتر گفت: از طریق اینترنت پیگیر قرعه‌کشی لیگ بودیم و برنامه بازی‌ها را دیدیم. گسترش فولاد با توجه به اینکه تازه به لیگ برتر صعود کرده برای ما تیمی ناشناخته است که البته قطعا تا زمان شروع بازی‌ها، کادرفنی اطلاعات خوبی در این مورد این تیم کسب خواهند کرد. با همه اینها به نظرم نباید قرعه زیاد برایمان مهم باشد چون ما امسال باید از عنوان قهرمانی‌مان در لیگ دفاع کنیم و به همین جهت تلاش می‌کنیم تا از همین بازی اول، فقط برای 3 امتیاز به زمین برویم. کاری که باید هفته به هفته آن را تا رسیدن به قهرمانی دنبال کنیم.

وی در خصوص اردوهای پش فصل نیز یادآور شد: اردوهای پیش فصل همواره تاثیر مهمی برای یک تیم در مسابقاتش خواهد داشت. به نظرم این ارو به ما کمک کرد تا نقاط ضعف و قدرت‌مان را بهتر بشناسیم. من امیدوارم با توجه به فرصتی که تا زمان شروع لیگ خواهیم داشت، در تهران هم تمریناتی را که اینجا دنبال کردیم ادامه دهیم تا در نهایت، به آنچه که می‌خواهیم تا پیش از شروع لیگ برسیم.