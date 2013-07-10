به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نیکبخت واحدی در خصوص این بازی عنوان کرد: من فکر می‌کنم مقابل دیناموکیف توانستیم روز خوبی داشته باشیم اگرچه آنها هم در برخی دقایق بازی ما را تحت فشار گذاشتند. با این وجود هر دو تیم در میانه فصل بدنسازی بودند و طبیعی بود که روند بازی، متفاوت باشد.

وی افزود: بازی‌های تدارکاتی در این مقطع از فصل برای شناخت تیم انجام می‌گیرند. البته به نظرم در این بازی محک جدی‌تری نسبت به بازی اول خوردیم چرا که حریف‌مان، تیمی مطرح در اروپا بود. به هرحال بازی با تیم‌های بزرگ مزیت‌هایی دارد که به شناخت هرچه بیشتر تیم کمک می کند.



نیکبخت‌واحدی درباره کاپیتانی خود در استقلال خاطرنشان کرد: این لطف کادرفنی و بچه‌ها بود که بازوبند کاپیتانی را بر بازو بستم. جا دارد از همین جا تشکر ویژه‌ای داشته باشم از آقای فتح‌الله‌زاده. تمام بچه‌های تیم و همینطور اعضای کادرفنی که خیلی خوب من را پذیرفتند. این موضوع نظر کادرفنی بود و من خیلی خوشحال شدم و البته باعث افتخارم بود که توانستم در این بازی بازوبند تیم استقلال را به بازو ببندم.



این بازیکن در خصوص تمرینات استقلال در اردوی اوکراین اظهار داشت: در این اردو صبح و عصر تمرین می‌کنیم و کادرفنی هم تمرینات تحت فشار را برایمان طرح‌ریزی کرده است. به نظرم ثمره این اردو را می‌توانیم در بازی‌های لیگ ببینیم چرا که بهترین تمرینات را داشتیم.



وی با اشاره به نخستین دیدار استقلال در فصل جدید لیگ برتر در زمین گسترش فولاد تبریز تاکید کرد: تیمی که می‌خواهد قهرمان شود برایش نام حریف تفاوتی نمی‌کند. من امیدوارم که بتوانیم لیگ را از بازی اول با قدرت شروع کنیم تا ان شاءالله در نهایت قهرمانی را مال خود کنیم.