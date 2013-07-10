برپایی پنج نمایشگاه و 38 فروشگاه طرح ضیافت در گلستان

يدالله وفايي در بازدید از نمایشگاه ضیافت گنبدکاووس در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در اين نمايشگاه ها و فروشگاه هاي فروش فوق العاده، بيش تر كالاهاي اساسي مورد نياز مردم با 5 تا ۳۰ درصد زير قيمت بازار عرضه مي شود.

وي با بيان اين كه كالاهاي اساسي مورد نياز مردم به اندازه كافي تهيه شده است، گفت: اين نمايشگاه ها به مدت ۱۰ روز صبح و عصر آماده ارائه خدمات به مردم هستند.

نمايشگاه عرضه مستقيم كالا با عنوان طرح ضيافت ويژه ماه مبارك رمضان در اداره تعاون روستايي گنبدكاووس گشايش يافت.

اقلام اساسي مانند برنج، روغن نباتي، قند و شكر، گوشت مرغ، گوشت قرمز و لبنيات با قيمت مصوب عرضه مي شود.