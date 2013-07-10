  1. استانها
  2. گلستان
۱۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۶:۴۲

وفایی اعلام کرد:

برپایی پنج نمایشگاه و 38 فروشگاه طرح ضیافت در گلستان

برپایی پنج نمایشگاه و 38 فروشگاه طرح ضیافت در گلستان

گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان گفت: امسال در قالب طرح ضيافت و با هدف كنترل و نظارت بر قيمت ها در ماه مبارك رمضان، پنج نمايشگاه و ۳۸ فروشگاه فروش فوق العاده در شهرهاي مختلف استان راه اندازي مي شود.

يدالله وفايي در بازدید از نمایشگاه ضیافت گنبدکاووس در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در اين نمايشگاه ها و فروشگاه هاي فروش فوق العاده، بيش تر كالاهاي اساسي مورد نياز مردم با 5 تا ۳۰ درصد زير قيمت بازار عرضه مي شود. 
 
وي با بيان اين كه كالاهاي اساسي مورد نياز مردم به اندازه كافي تهيه شده است، گفت: اين نمايشگاه ها به مدت ۱۰ روز صبح و عصر آماده ارائه خدمات به مردم هستند.
 
نمايشگاه عرضه مستقيم كالا با عنوان طرح ضيافت ويژه ماه مبارك رمضان در اداره تعاون روستايي گنبدكاووس گشايش يافت.
 
اقلام اساسي مانند برنج، روغن نباتي، قند و شكر، گوشت مرغ، گوشت قرمز و لبنيات با قيمت مصوب عرضه مي شود. 
 
کد مطلب 2094592

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه