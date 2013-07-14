به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی‌نژاد در پیامی از درخشش و عملکرد تیم ملی والیبال جمهوری اسلامی ایران در رقابتهای لیگ جهانی قدردانی کرد و خواستار موفقیت بیشتر این تیم شد که رئیس‌ جمهور ایران بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جوانان برومند ایران سرفراز؛ عبور از سد تیم‌های والیبال جهان و غلبه بر نام آوران این رشته ورزشی گواه آنست که جوانان ایران قادرند در عرصه‌های بین‌المللی ورزش، قله‌های افتخار را فتح کنند. ملی‌پوشان والیبال کشور با بازی‌های درخشان خود، نگاه کارشناسان بزرگ دنیا را به خود جلب کرده و با شاد کردن دل ملت، پدیده این دوره از مسابقات نام گرفتند.

امروز با درخشش جوانان ایران عزیز سطح والیبال کشور از آسیا فراتر رفته و در طراز جهانی قرار گرفته است. اینجانب ضمن تقدیر و تشکر از زحمات همه بازیکنان، مربیان و دست اندرکاران این رشته ورزشی، امیدوارم در دوره های بعد مسابقات، افتخارآفرینی های بیشتری را شاهد باشیم.

همچنین رئیس‌ جمهور در پیامی دیگر قهرمانی تیم ملی بسکتبال جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌‌های ویلیام جونز را به ملت ایران، مربیان و اعضای این تیم‌ تبریک گفت که متن پیام دكتر محمود احمدی‌نژاد بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جوانان غیور، برومند و سرفراز ایران اسلامی؛ پیروزی‌های مقتدارانه شما موجب سربلندی ایران در عرصه ورزش شد. تداوم پیروزی‌های شما جوانان ایران در رشته‌های مختلف ورزشی گواه عزم، اراده بلند، همت و خودباوری و وجود استعدادهای شگرف نزد جوانان این مرز و بوم است.

این موفقیت افتخار آفرین را به ملت قهرمان پرور ایران، شما جوانان عزیز، مربیان و همه دست‌اندرکاران تبریک می‌گویم و از خداوند منان تداوم فتح قله‌های سربلندی را در تمامی عرصه‌ها خواستارم.

محمود احمدی‌نژاد