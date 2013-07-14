ششمین نمایشگاه قرآن کریم در گرمه گشايش يافت

علي اصغر شكوري در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: صبح يكشنبه 23 تير ماه و همزمان با پنجمين روز از ماه پرفضيلت رمضان، ششمين نمايشگاه قرآن كريم شهرستان گرمه در 17 غرفه داير شد.

وي با بيان اينكه در اين نمايشگاه 10 ناشر قرآني از استان هاي مشهد، تهران و قم حضور دارند، اظهار داشت: فروش کتاب هاي قرآنی و ديني، ادعیه و تفسیر، محصولات نرم افزاری قرآنی، تولیدات آثار قرآنی ویژه کودکان و نوجوانان با موضوعات قرآنی و ... در اين نمايشگاه انجام مي شود.

به گفته شكوري در ششمين نمايشگاه قرآن كريم گرمه علاوه بر غرفه هاي فروش، غرفه هاي جنبي نظير غرفه امر به معروف و نهی از منکر، پاسخ گویی به شبهات دینی، نماز، هنر در قرآن، کتابت و غرفه کودکان فعاليت مي كنند.

وي با بيان اينكه همچنين در حاشيه اين نمايشگاه برنامه هاي قرآني و ديني ديگري نيز برگزار مي شود، اضافه كرد: برگزاري نشست قرآني، برگزاری محفل انس با قرآن، اجراي طرح تلاوت نور، مسابقه اذان و ترتيل، مسابقات فرهنگي و ... از برنامه هاي جانبي اين نمايشگاه به شمار مي روند.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گرمه تصريح كرد: ششمین نمایشگاه قرآن کریم گرمه از 23 تیرماه لغایت سوم مرداد ماه سال جاری داير خواهد بود و شهروندان مي توانند براي بازديد از اين نمايشگاه از ساعت 9 الی 13 و 17 الی 20 اقدام نمايند.