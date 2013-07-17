هشتمين نمايشگاه قرآن در شيروان گشايش يافت

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هشتمين روز از ماه مبارك رمضان، قبل از ظهر چهارشنبه، هشتمين نمايشگاه قرآن كريم شيروان با حضور امام جمعه، فرماندار و جمعي ديگر از مسئولان شهرستان در محل مجتمع الغدير اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شيروان آغاز به كار كرد.

اين نمايشگاه قرآني كه در 18 غرفه برپا شده، از امروز 26 تيرماه لغايت دوم مرداد ماه به مدت هشت روز ميزبان مردم مسلمان اين شهرستان است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شیروان در حاشيه برپايي اين نمايشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان كرد: نمایشگاه علوم قرآنی شیروان در بخش های سایتهای قرآنی، هنرهای دستی، لوح فشرده، پایان نامه های قرآنی، نرم افزارهای قرآنی، محصولات فرهنگی، معرق، خوشنویسی، گرافیک، تصویر سازی، عکاسی و کتاب دایر شده است.

علی اکبر طهماسبی افزود: این نمایشگاه با مشارکت ستاد نماز جمعه، موسسات قرآنی و نهادهای دولتی و انقلابی شهرستان با هدف ترويج فرهنگ قرآني در جامعه برپا شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در ماه مبارك رمضان در تمامي شهرستان هاي خراسان شمالي نمايشگاه هاي قرآن برگزار مي شود كه در اين راستا يكشنبه هفته جاري و در پنجمين روز ماه مبارك رمضان، هفتمین نمایشگاه قرآن کریم شهرستان فاروج در محل بلوار موفق شهر فاروج گشایش یافت.

همچنين در اين روز ششمين نمايشگاه قرآن كريم شهرستان گرمه نيز در 17 غرفه داير شد.

بر اساس برنامه قرار است نمايشگاه قرآن كريم در مركز استان هم از يازدهم ماه مبارك رمضان آغاز به كار كند.