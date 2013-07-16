استقلال خوزستان شگفتی ساز لیگ برتر می شود/95 درصد تیم خوزستانی است

علی پورکیانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیمی که امسال بسته شد با هدف دفاع از حیثیت و آبروی فوتبال خوزستان به میدان می رود و نیم نگاهی هم به جام باشگاه های آسیا داریم ضمن اینکه در جام حذفی هم دست و پا بسته نخواهیم بود.



وی افرود: امسال پشتوانه ای داریم که کمتر تیم دارد و آن هم تماشاگران خوب استقلال در خوزستان هستند که این عامل در کنار بازیکنان خوبی که جذب کرده ایم از استقلال خوزستان تیمی قدرتمند ساخته است. ضمن اینکه مطمئن هستم امسال در تیم ملی بازیکنانی هم از استقلال خوزستان وجود خواهند داشت.



قائم مقام باشگاه استقلال خوزستان با تکذیب عقد قراردادهای میلیاردی در این تیم توضیح داد: چنین مطلبی درباره ما صحت ندارد و رقم قراردادهای ما کمتر از تیمهای لیگ یک است. چیزی که ما را امیدوار کرده پول نبوده است بلکه علاقه مندی به فوتبال خوزستان و به نوعی فرصت عرضه اندام بازیکنان خوب خوزستانی است.



وی با بیان اینکه 95 درصد استخوان بندی تیم از بازیکنان خوزستانی تشکیل شده در حالیکه در دنیای فوتبال حرفه ای چنین چیزی رایج نیست، گفت: بازیکنان اهل کشور مالی که جذب استقلال خوزستان شده اند، پیش از این در تیم ملی امید این کشور بازی می کردند و قراردادی که با آنها بستیم سه ساله است و مبلغ قرارداد آنها هم کمتر از بازیکنان جوان ایرانی است.



پوری کیانی ادامه داد: تمام بازیکنانی را که کادر فنی نیاز داشت جذب کردیم و چند پست خالی مثل هافبک وسط و دفاع وسط هم داریم که در نیم فصل با نظر عبداله ویسی سرمربی تیم بازیکنان مورد نظر را جذب می کنیم.