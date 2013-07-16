رمضان ماه پاک شدن قلب از گناهان و مطیع فرمان خدا شدن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی صبح سه شنبه در نشست با اساتید و کارکنان مرکز آموزش علمی و کاربردی به آثار و برکات و فضائل ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: ماه مبارک رمضان ماه پاک شدن قلب از گناهان و مطیع فرمان خداوند شدن است.



وی افزود: در ماه مبارک رمضان می توان با شب زنده داری در شب های با فضیلت قدر و خواندن دعاهای مختلف و انجام کارهای خیر بهره کافی را برد.



امام جمعه ایلام با اشاره به نقش مؤثر دانشگاه ها در توسعه همه جانبه عنوان کرد: دانشگاه ها با پرورش استعدادهای درخشان و افراد متعهد زمینه دستیابی به جامعه ای پویا و پیشرفته را فراهم می کنند.



وی با بیان اینکه با حضور پرشور مردم در انتخابات شعار حماسه سیاسی تحقق یافت، تصریح کرد: دستیابی به توسعه اقتصادی درتحقق شعار حماسه اقتصادی نیازمند تلاش گسترده دانشگاه ها و مراکز علمی است.