کیومرث طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال 80 بالغ بر 12 هزار و 500 مستمری‌بگیر تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی بوده‌اند که این رقم در سال جاری به 47 هزار و 680 نفر افزایش یافته و شاهد رشد چهار برابری آن می باشیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 272 هزار و ۳۷۰ بيمه شده اصلي در قالب پوشش بيمه اجباري و بيمه هاي خاص از خدمات تامين اجتماعي استان مرکزی بهره مند می شوند اظهارداشت: در مجموع چهار هزار و ۷۹ نفر طی سه ماهه­ ی نخست سالجاری تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی استان مرکزی قرار گرفته اند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 47 هزار و 680 نفر مستمری‌بگیر در قالب بازنشسته، از کارافتاده و بازمانده از خدمات سازمان تامین اجتماعی استفاده می کنند اظهار داشت: تاکنون هشت هزار و ۷۲۴ نفر بیمه شده در این استان در قالب مشاغل سخت زیان آور بازنشسته شده اند.

طهماسبی مجموع بازنشسته هاي تامين اجتماعي استان مركزي را ۳۳ هزار و ۲۹۲ دانست و خاطرنشان ساخت: 19 هزار و 848 نفر به صورت عادی و ۷۲۰ نفر نیز با بهره گيري از قانون ماده ۱۰ نوسازي صنايع بازنشسته شده اند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی تصریح کرد: طی سه ماهه­ ی نخست سالجاری 75 میلیارد ریال غرامت و هزینه تعهدات کوتاه مدت به بیمه شدگان تامین اجتماعی استان مرکزی پرداخت شده است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه از سال ۸۹ تاكنون ۱۲هزار كارگر ساختماني استان مركزي تحت پوشش خدمات سازمان تامين اجتماعي قرار گرفته اند ابراز داشت: سهمیه این صنف در سالجاری دو هزار نفر در نظر گرفته شده است.

طهماسبی در پایان بیان داشت: این اداره کل در هفته­ ی تامین اجتماعی (25 تا 31 تیرماه) برنامه هایی همچون جشن تجلیل از پرسنل و کارمندان این اداره کل، حضوردر نماز جمعه، غبارروبی مزار شهدا، بازدید از خانواده شهدای همکار و ... را برگزار خواهد کرد.