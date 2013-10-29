مستمری بگیران نمونه استان مرکزی تجلیل شدند/کاهش پشتیبانی از سازمان تامین اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل تامین اجتماعی استان مرکزی ظهر روز سه شنبه در این همایش گفت: بازنشستگان سرمایه های مهم اجتماعی و گنجینه های پایان ناپذیر جامعه محسوب می شوند.

کیومرث طهماسبی بیان داشت: تکریم و تجلیل از بازنشسته به عنوان اسوه جامعه اسلامی در عرصه کار و تولید نشات گرفته از آموزه های دینی است.

طهماسبی ابراز داشت: در حال حاضر استان مرکزی 272 هزار نفر بیمه شده اصلی را دارا است که 190 هزار نفر از آنان بیمه شده کارگاه های صنعتی و مابقی بیمه شده خاص (مشاغل آزاد، بیمه بیکاری و ...) هستند.

کاهش پشتیبانی از سازمان تامین اجتماعی

مدیر کل تامین اجتماعی استان مرکزی اظهار داشت: در حال حاضر در استان مرکزی48 هزار نفر مستمری بگیر بازنشسته کار افتاده وجود دارد که از این تعداد 33 هزار نفر را بازنشستگان، 3هزار نفر را از کارافتادگان، و 11هزار و 500 نفر را بازماندگان تامین اجتماعی تشکیل می دهند که ماهانه از این سازمان حقوق دریافت می کنند.

وی با اشاره به اینکه نسبت پشتیبانی در سازمان تامین اجتماعی کاهش پیدا کرده است افزود: در گذشته به ازای 28 نفر بیمه پرداز یک نفر بازنشسته می شده اما در حال حاضر به ازای 6 نفر بیمه پرداز، 1 نفر بازنشسته می شود؛ چراکه این مهم یکی از چالش های عمده تامین اجتماعی محسوب می شود.

طهماسبی خاطرنشان کرد: در حال حاضر مشکل عمده سازمان تامین اجتماعی افزایش سن است که این امر با مشکلات پرداختی تامین اجتماعی مواجه است.

ضریب پوشش بیمه تامین اجتماعی 60 درصد است

وی با بیان اینکه حقوق مستمری بگیران در سالجاری با افزایش روبرو بوده است ابراز داشت: ضریب پوشش بیمه تامین اجتماعی 60 درصد است؛ یعنی به ازای هر 10 نفر 6 نفر بیمه پرداز تامین اجتماعی هستند.

طهماسبی تصریح کرد: به سبب ارائه خدمات سریع و مطلوب تر در استان مرکزی 4 شعبه در شهرستاهای اراک، ساوه، کمیجان و خنداب در حال احداث هستند که امید است این شعب در 22 بهمن ماه سالجاری به بهره برداری برسند.

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی استان مرکزی نیز افزود: در حال حاضر 293 تخت فعال در بیمارستانهای تامین اجتماعی استان مرکزی وجود دارد.

دکتر دبیر بیان داشت: در سال 91، یک هزار و 450 بار مراجعه کننده به مراکز درمانی تامین اجتماعی صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه در سالجاری در بیمارستان امام خمینی (ره) اراک تغییراتی در بحث بهداشت، تعمیرات ساختمانی صورت گرفته است ادامه داد: در سال 91، 105 میلیار تومان برای درمان مستقیم و غیر مسقیم تامین اجتماعی هزینه شده است.

دکتر دبیر اضافه کرد: در درمان همیشه نقص وجود دارد اما ما به دنبال رفع این نقوص هستیم؛ چراکه با اصلاح ساختاری بیمارستانها و تجهیزات پزشکی و ارتقاء آنها می توانیم کمکی برای رفع این مهم داشته باشیم.