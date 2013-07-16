علیرضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب افزود: شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان با سفر تیم‌های نوجوانان و جوانان ایران به کشورهای آذربایجان و ترکیه مخالفت کرد و به همین دلیل این دو تیم به ناچار بايد بدون هیچ مسابقه تدارکاتی راهی مسابقات جهانی شوند.

وی ادامه داد: در رده‌ای بزرگسالان نیز شرایط به همین نحو است و بتازگی نیز با سفر تیم ایران به جام زیلکوفسکی مخالفت شده است. البته چند سفر دیگر از جمله سفر تیم بزرگسالان به قرقیزستان و سفر تیم جوانان به روسیه نيز به دلیل مشکلات مالی فراهم نشد.

دارنده مدال نقره المپیک آتن خاطرنشان کرد: رقابتهای جام زیلکوفسکی از اهمیت بالایی برای ما برخوردار است، زیرا می‌خواهیم در این مسابقات شرایط چند وزن را برای حضور در رقابتهای جهانی مجارستان بررسی کنیم كه امیدوارم شرایط حضور در این مسابقات فراهم شود.

وی در مورد اینکه گفته می‌شود به دلیل حضور نداشتن نماینده فدراسیون در شوراي برون مرزی با سفر به لهستان مخالفت شده ، اظهار داشت: من در جریان امور اداری فدراسیون نیستم، اما از ابتدای سال جاری تاكنون شورای برون مرزی تنها با سفر به آمریکا در رشته کشتی آزاد و گرجستان در رده سنی نوجوانان موافقت كرده كه در مورد اول تمامی هزینه‌ها با میزبان بود و در مورد دوم هم تیم نوجوانان با استفاده از حامی مالی راهی گرجستان خواهد شد. البته اين شرایط در سفر تیم مازندران به جام علی‌اف روسيه هم حکمفرما بود.

مربي تيم ملي كشتي آزاد ايران همچنین گفت: کشتی بدون حضور در تورنمنت‌ها و مسابقات برون مرزی دچار مشکل می‌شود و با این شرایط نباید انتظار مدال آوری از کشتی را داشت. امیدوارم باز هم نزدیک مسابقات مهم مانند بازی‌های آسیایی و المپیک به یاد کشتی نیافتند که آن موقع بسیار دیر است.