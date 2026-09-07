سرمربی خیبر: شایسته پیروزی مقابل نساجی بودیم

به گزارش خبرنگار مهر، فراز کمالوند در نشست خبری بعد از بازی مقابل نساجی مازندران، اظهار داشت: خیلی خوشحالم از اینکه یکمرتبه دیگر در کنار مردم خوب مازندران و قائمشهر هستیم، بنده را قبل از بازی و بعد از بازی شرمنده کردند.
وی گفت: از هواداران عزیزمان نیز تشکر میکنم که کیلومترها راه آمدند و بچههای ما را خیلی خوب تشویق کردند.
سرمربی خیبر خرمآباد، افزود: با احترام به تیم نساجی بازی امروز کاملاً در اختیار ما بود و حاکم مطلق توپ و میدان بودیم.
کمالوند با بیان اینکه چندین بار توپ را به تیر دروازه زدیم، عنوان کرد: بچههای ما خیلی خوب فوتبالبازی کردند و تمام دستورات تاکتیکی را نیز انجام دادند.
وی بیان داشت: بازیکنان جوان اگر اشتباه نکنند بزرگ نمیشوند، درهرصورت ما شایسته پیروزی بودیم.
سرمربی خیبر خرمآباد، یادآور؛ ور شد: این بازی بهترین بازی خیبر از ابتدای فصل بود، این بازی در نیمه دوم حداقل ۱۵ دقیقه وقت اضافه داشت.
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