  1. استانها
  2. لرستان
۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۱۳

سرمربی خیبر: شایسته پیروزی مقابل نساجی بودیم

سرمربی خیبر: شایسته پیروزی مقابل نساجی بودیم

خرم‌آباد - سرمربی تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد بعد از باخت مقابل نساجی مازندران، گفت: ما شایسته پیروزی مقابل نساجی بودیم.

به گزارش خبرنگار مهر، فراز کمالوند در نشست خبری بعد از بازی مقابل نساجی مازندران، اظهار داشت: خیلی خوشحالم از اینکه یک‌مرتبه دیگر در کنار مردم خوب مازندران و قائم‌شهر هستیم، بنده را قبل از بازی و بعد از بازی شرمنده کردند.

وی گفت: از هواداران عزیزمان نیز تشکر می‌کنم که کیلومترها راه آمدند و بچه‌های ما را خیلی خوب تشویق کردند.

سرمربی خیبر خرم‌آباد، افزود: با احترام به تیم نساجی بازی امروز کاملاً در اختیار ما بود و حاکم مطلق توپ و میدان بودیم.

کمالوند با بیان اینکه چندین بار توپ را به تیر دروازه زدیم، عنوان کرد: بچه‌های ما خیلی خوب فوتبال‌بازی کردند و تمام دستورات تاکتیکی را نیز انجام دادند.

وی بیان داشت: بازیکنان جوان اگر اشتباه نکنند بزرگ نمی‌شوند، درهرصورت ما شایسته پیروزی بودیم.

سرمربی خیبر خرم‌آباد، یادآور؛ ور شد: این بازی بهترین بازی خیبر از ابتدای فصل بود، این بازی در نیمه دوم حداقل ۱۵ دقیقه وقت اضافه داشت.

کد مطلب 6940487

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علیرضا IR ۰۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
      0 0
      پاسخ
      داوری افتضاح بود
    • شهرام لشکر آرا اصفهان IR ۰۷:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
      0 0
      پاسخ
      جناب دکتر عبدی عزیز خیبر لرتباران نیاز به سرمربی بهتری دارد لطفاً تا دیر نشده فکری کنید کمالوند عملکرد ضعیف خودش را در همه تیم های که بوده نشان داده حتی دور قبلی

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها