به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، پیش از ظهر دوشنبه و پس از دیدار با عمران احمد صدیقی، سفیر پاکستان در ایران، در جمع خبرنگاران از برنامههای جدید برای ارتقای مناسبات همهجانبه با پاکستان سخن گفت و با اشاره به روابط تاریخی، فرهنگی و دینی عمیق میان دو کشور، تأکید کرد: پیوندهای مستحکمی بین دولتها و ملتهای ایران و پاکستان وجود دارد.
وی به مواضع حمایتآمیز دولت و ملت پاکستان در دوران جنگ اخیر علیه ایران و نیز نقش میانجیگرانه این کشور در قبال آمریکا اشاره کرد و آن را نشانهای از علقه و دوستی دیرینه بین دو طرف دانست.
استاندار تهران در ادامه از دیدار امروز خود با سفیر پاکستان به عنوان گامی عملی در جهت شناسایی زمینههای همکاری مشترک یاد کرد و گفت: توافقات اولیه برای همکاری در حوزههای فرهنگی، گردشگری و سرمایهگذاری حاصل شده است.
وی همچنین از دعوت رسمی وزیر کشور پاکستان برای سفر به این کشور خبر داد و اظهار داشت که به زودی عازم پاکستان خواهد شد تا ضمن بررسی موانع و مشکلات فراروی تجار و بازرگانان دو طرف، راهکارهای رفع آن را با مقامات پاکستانی پیگیری کند.
آقای معتمدیان با تأکید بر عزم جدی برای توسعه همهجانبه روابط - اعم از اقتصادی، تجاری، فرهنگی و گردشگری - خاطرنشان کرد: هدف اصلی، شناسایی فرصتهای موجود بین تهران به عنوان پایتخت ایران و شهرهای بزرگ پاکستان و ایجاد زمینههای ارتباطی مؤثر میان آنها است.
جزئیات بیشتر درباره زمان دقیق سفر و حوزههای اولویتدار همکاری متعاقباً اعلام خواهد شد.
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