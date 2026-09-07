به گزارش خبرنگار مهر، عمران احمد صدیقی، سفیر پاکستان در ایران، پیش از ظهر دوشنبه و پس از دیدار با محمدصادق معتمدیان استاندار تهران، در جمع خبرنگاران از بستهای از طرحهای اقتصادی و فرهنگی برای گسترش مناسبات دو کشور سخن گفت و با اشاره به ظرفیتهای تهران به عنوان یکی از مهمترین استانهای ایران، اظهار داشت: دو کشور پیش از این نیز روند رو به رشدی در همکاریهای تجاری، سرمایهگذاری و تسهیل مراودات اقتصادی داشتهاند.
وی افزود: سفارت پاکستان قصد دارد سرمایهگذاران پاکستانی را با فرصتهای موجود در تهران و همچنین مناطق آزاد تجاری-صنعتی مستقر در مرزهای ایران آشنا کند.
سفیر پاکستان یکی از محورهای اصلی گفتوگو با استاندار تهران را «توسعه روابط مردمی» عنوان کرد و گفت: برای من، گسترش پیوندهای مردمی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
او در این راستا از برنامهریزی برای برگزاری نمایشگاههای فرهنگی در شهرهای مختلف ایران، از جمله تهران، خبر داد و اعلام کرد: استاندار تهران قول همکاری کامل مجموعه استانداری را برای برگزاری این رویدادها داده است.
به گفته آقای صدیقی، مجموعه این اقدامات در نهایت به «ترویج و توسعه روابط اقتصادی، تجاری و مهمتر از آن، روابط مردمی» بین ایران و پاکستان منجر خواهد شد.
هنوز جزئیات بیشتری درباره زمان و مکان نمایشگاههای فرهنگی یا حوزههای اولویتدار سرمایهگذاری منتشر نشده است، اما به نظر میرسد که سفارت پاکستان گامهای عملیاتی خود را در ماههای آینده آغاز کند.
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