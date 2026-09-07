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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۱۸

سفیر پاکستان در ایران:

سرمایه‌گذاران پاکستانی با فرصت‌های موجود در تهران آشنا می شوند

سرمایه‌گذاران پاکستانی با فرصت‌های موجود در تهران آشنا می شوند

سفیر پاکستان در ایران از برنامه‌های گسترده برای افزایش سرمایه‌گذاری، تسهیل تجارت و برگزاری نمایشگاه‌های فرهنگی در تهران و سایر شهرها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عمران احمد صدیقی، سفیر پاکستان در ایران، پیش از ظهر دوشنبه و پس از دیدار با محمدصادق معتمدیان استاندار تهران، در جمع خبرنگاران از بسته‌ای از طرح‌های اقتصادی و فرهنگی برای گسترش مناسبات دو کشور سخن گفت و با اشاره به ظرفیت‌های تهران به عنوان یکی از مهم‌ترین استان‌های ایران، اظهار داشت: دو کشور پیش از این نیز روند رو به رشدی در همکاری‌های تجاری، سرمایه‌گذاری و تسهیل مراودات اقتصادی داشته‌اند.

وی افزود: سفارت پاکستان قصد دارد سرمایه‌گذاران پاکستانی را با فرصت‌های موجود در تهران و همچنین مناطق آزاد تجاری-صنعتی مستقر در مرزهای ایران آشنا کند.

سفیر پاکستان یکی از محورهای اصلی گفت‌وگو با استاندار تهران را «توسعه روابط مردمی» عنوان کرد و گفت: برای من، گسترش پیوندهای مردمی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

او در این راستا از برنامه‌ریزی برای برگزاری نمایشگاه‌های فرهنگی در شهرهای مختلف ایران، از جمله تهران، خبر داد و اعلام کرد: استاندار تهران قول همکاری کامل مجموعه استانداری را برای برگزاری این رویدادها داده است.

به گفته آقای صدیقی، مجموعه این اقدامات در نهایت به «ترویج و توسعه روابط اقتصادی، تجاری و مهم‌تر از آن، روابط مردمی» بین ایران و پاکستان منجر خواهد شد.

هنوز جزئیات بیشتری درباره زمان و مکان نمایشگاه‌های فرهنگی یا حوزه‌های اولویت‌دار سرمایه‌گذاری منتشر نشده است، اما به نظر می‌رسد که سفارت پاکستان گام‌های عملیاتی خود را در ماه‌های آینده آغاز کند.

کد مطلب 6939953

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