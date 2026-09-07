سقوط توهمات آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: آمریکا با رویکرد جنگ چندلایه (نظامی، اقتصادی و روانی) تلاش میکند اراده ایران را درهم بشکند. در پاسخ، اظهارات مسئولان «دیوار دفاعی هماهنگ» ایجاد کرده است. معاون اول رئیسجمهور با تاکید بر برنامههای اقتصادی، از شکست دشمن در جنگ اقتصادی سخن به میان آورد؛ قالیباف با خبر دادن از پایان دوران «پاسخهای متناسب»، دکترین نظامی کشور را برگرفته از «پاسخهای بازدارنده و سنگینتر» دانست. رئیس ستادکل نیروهای مسلح با خط و نشان کشیدن برای دشمن میگوید که تسلیم نمیشویم و دشمن هم در جنگ نرم پیروز نخواهد شد.
رویکرد فعلی آمریکا در قبال «جمهوری اسلامی» جنگ جامع یا چندلایه نامیده میشود. هدف دشمن در این مقطع، صرفا پیروزی نظامی نیست، به دنبال ایجاد «فشار حداکثری» در سه جبهه همزمان است:
جبهه نظامی: با تجاوز به ایران، قصد داشت اراده سیاسی و نظامی کشور را درهم شکسته و نظم منطقهای را تغییر دهد اما به دلیل قدرت بازدارندگی ایران، شکست خورد و نتوانست به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یابد.
جبهه اقتصادی: تلاش میکند با استفاده از ابزار وزارت خزانهداری و تحریمهای بانکی، اقتصاد ایران را به مرحله فروپاشی برساند تا فشار اقتصادی منجر به ناامیدی اجتماعی و در نهایت تغییر رفتار سیاسی مردم شود. اما مسئولان و کارگزاران نظام سناریوهای مختلف در صحنه نبرد با دشمن متجاز در دو حوزه جنگ نظامی و اقتصادی را در نظر گرفتهاند.
جبهه روانی: هدف این است که با ایجاد حس «ناکامی» در جامعه، این باور را القا کند که مقاومت، بیفایده است و پذیرش شروط آمریکا تنها راه نجات است. برهمین اساس بیشتر معطوف به جنگ اقتصادی شدهاند تا از این طریق تودههای مردم را ناراضی کنند و با کمک رسانههای تحت مدیریتشان به ایجاد ناامنی و تنش در جامعه ایرانی دامن بزنند!
نبرد در میدان جنگ نرم
سرلشکر علی عبداللهی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روز گذشته (یکشنبه) در نشست تخصصی متولیان عرصه جنگ نرم با اشاره به راهبرد دشمنان آمریکایی و صهیونیستی در جبران شکستهای منطقهای و نظامی در جنگ با ایران و جبهه مقاومت تصریح کرد: دشمنان صهیونیستی و آمریکایی تلاش میکنند خلأها و شکستهای راهبردی خود را با جنگ نرم، شناختی و فشار اقتصادی جبران کنند، اما به فضل الهی و با شجاعت مردم و تدبیر مسئولان کشور، در این عرصه نیز قطعا کاری از پیش نخواهند برد و شکست دیگری را بر کارنامه خفتبار خود در جنگ نظامی علیه ایران اضافه خواهند کرد. وی با تاکید بر ضرورت انسجام ملی و بهکارگیری تمامی امکانات در این کارزار خطیر اظهار کرد: باید در مواجهه با جنگ نرم و شناختی، از همه ظرفیتهای ملی و فراملی علیه دشمن استفاده کرد.
در این شرایط خطیر، هر یک از فرماندهان و افسران جنگ نرم و شناختی مسئولیت سنگینی به عهده دارند که باید به آن عمل کنند. به هرحال، وقتی یک فرمانده بلندپایه در اوج فشارها و تهدیدات، صریحا اعلام میکند «تسلیم نمیشویم»، این پیام به منزله «تعهد عملیاتی» ما در میدان است و به دشمن میفهماند، هیچ سطحی از فشار نظامی یا اقتصادی ـ هر چقدر هم شدید باشد- منجر به تغییر رفتار یا پذیرش شروط از سوی ایران نخواهد شد. در حقیقت اظهارات مرد شماره یک نیروهای مسلح، تکه پازلی است که ترس و تردید را در دل دشمن میکارد تا حساب کار دستش بیاید.
ابزار بیفایده دشمن
رجزخوانیها ادامه دارد؛ محمدرضا عارف هم با تاکید بر اینکه دشمن پس از ناکامی در جنگ نظامی، اقتصاد و سرمایه اجتماعی کشور را هدف قرار داده است، گفت: دولت برای اجرای اقتصاد مقاومتی، مقاومسازی اقتصاد و تامین معیشت مردم در شرایط جنگ اقتصادی برنامه دارد و مطمئن هستیم دشمن در این جبهه نیز شکست خواهد خورد، زیرا ابزار تازهای جز تحریمهای خشن و ظالمانهای که پیش از این نیز علیه ملت ایران بهکار گرفته، در اختیار ندارد. فقط عارف نبود که در این باره موضعگیری کرد. سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد و امور دارایی هم در سخنانی با بیان اینکه میان تحمل هزینههای اقتصادی و تسلیم اقتصادی فاصله زیادی وجود دارد، تصریح کرد: ملت ایران در سالهای گذشته هزینههای زیادی داده است، اما هرگز تسلیم نخواهد شد. اگر هدف دشمنان فشار بر ایران است، پاسخ ما مقاومت اقتصادی در کنار اصلاحات اقتصادی خواهد بود. اقتصاد ایران را مردم ایران خواهند ساخت و آینده ایران را نیز مردم ایران تعیین خواهند کرد؛ با اراده، برنامه و در راستای منافع خود.
واکنش معاون اول رئیسجمهور و همچنین سکاندار ساختمان باب همایون به جنگ اقتصادی آمریکا نشان میدهد که دولت از غافلگیری اقتصادی رنج نمیبرد و برای سناریوهای فشارهای اقتصادی آمریکا، نقشههای جایگزین آماده کرده است بنابراین به دشمن پالسی منتقل میکند مبنی بر اینکه تلاشهایتان برای فلج کردن اقتصاد ایران از طریق تحریمها، اثری ندارد. از مرحله مدیریت بحران عبور کردهایم و وارد مرحله «مدیریت برنامهریزی شده» شدهایم. از این رو ابزارهایتان در اینجا (ایران) جواب نمیدهد. اما محمدباقر قالیباف که دیروز در جلسه وبیناری مجلس سخن میگفت همانند سایر مسئولان کشوری و لشکری، اقتدار و توانایی ایران در میدان را به رخ دشمن آمریکایی و صهیونی کشید و به آنها گوشزد کرد: «آمریکاییها حتما فهمیدهاند که دوران «پاسخهای متناسب» به پایان رسیده است و ضربات ما در عملیاتهای اخیر به پایگاههای متجاوز، تنها یک شروع بود و اگر تا امروز نفهمیدهاند تا دیر نشده باید بفهمند که قواعد بازی عوض شده است و از این پس، هرگونه تجاوز به منافع و امنیت ایران، پاسخی «سریعتر، سنگینتر و دردناکتر» دریافت خواهد کرد.
البته در کنار میدان نظامی، امروز اصلیترین نبرد ما در میدان تولید و معیشت مردم است. نوسانات شدید قیمت ارز، تورم، بیکاری و مدیریت بازار، چالشهای اساسی هستند که به معیشت مردم فشار جدی وارد کرده و در سالی که توسط رهبر انقلاب با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» نامگذاری شده، باید با تکیه بر تولید داخلی و استفاده از ظرفیتهای فناورانه نخبگان جوان، برای آنها تدبیر و راهحل کوتاهمدت و دائمی داشت.» سخنان رئیس نهاد قانونگذاری را اینگونه میتوان تفسیر کرد: هر اقدام نظامی جدید، با پاسخی مواجه خواهد شد که نه تنها متناسب، بلکه «سنگینتر» و «هزینهبرتر» از ضربه اولیه خواهد بود. ما اکنون در وضعیت تهاجمی برای دفاع هستیم.
در همین رابطه، علی قلهکی، فعال سیاسی و رسانهای در صفحه شخصیاش در فضای مجازی نوشت: ایران از ابتدای شروع آتشبس پس از جنگ ۴۰روزه، مجوز اقدام نظامی برای شکستن محاصره دریایی را داشت؛ دو بار هم بهصورت آزمایشی «شکست محاصره به وسیله اقدام نظامی» را تست کرد ولی در آن جدی نبود! وی با بیان اینکه حمله اخیر ایران به ناو آمریکایی از حیث «تکنولوژی» و «جسارت انجام» متفاوت از تلاشهای قبل است؛ اصابت «کمپ نظامیان آمریکایی در اردن» و «هدف قرار گرفتن برخی نقاط خاص در اربیل» نیز در همین راستا ارزیابی میشود، تاکید کرد: بهنظر میرسد «تشدید اقدام نظامی»، «خروج نفت از تنگه» و «افزایش محاصره اقتصادی آمریکا علیه ایران»، عامل تحرکات بیشتر نظامی ایران شده است.
در مجموع، سخنان مسئولان ارشد نظام مثلث «دفاعی-تهاجمی» را تشکیل میدهد. مثلثی که نمایانگر آن است، ایران نه تنها از نظر نظامی، بلکه از نظر روانی و اقتصادی نیز شکستناپذیر است. این رویکرد، «هزینه-فایده» جنگ برای آمریکا را به شدت تغییر میدهد، زیرا دشمن پی میبرد فشار نظامی و اقتصادی نه تنها منجر به تسلیم نشده، در اصل باعث سختتر شدن و قاطعتر شدن واکنشهای ایران شده و با کشوری مواجه است که در چهار لایه «مدیریتی، اقتصادی، نظامی و روانی» به صورت هماهنگ و یکپارچه در برابر او ایستاده است؛ در رأس تصمیمگیری، یک «اتحاد راهبردی» وجود دارد و خبری از شکاف در میدان، دیپلماسی، خیابان و خدمت به مردم دیده نمیشود.
نظر شما