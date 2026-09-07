«خط خاکستری»؛ طرح فریبکارانه جدید اسرائیل برای تثبیت اشغالگری در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، تسنیم نوشت: در تحولی بی‌سابقه از زمان آتش بس نمایشی در لبنان از ژوئن گذشته که رژیم اشغالگر دائماً آن را نقض می‌کند، رسانه‌های صهیونیستی با استناد به منابع نظامی و امنیتی گزارش دادند که بحث‌هایی در مورد استقرار مجدد نیروهای اشغالگر در جنوب، از جمله کاهش تعداد آنها و عقب‌نشینی به مواضع ثابت در یک منطقه امنیتی جدید نزدیک‌تر به مرز، در حال انجام است.

نقشه فریبکارانه جدید صهیونیست‌ها در جنوب لبنان با «خط خاکستری»

سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی در این زمینه اعلام کرد که نهاد امنیتی اسرائیل اخیراً مذاکراتی در مورد ایجاد یک «منطقه امنیتی جدید» در جنوب لبنان نزدیک‌تر به مرز، با هدف محافظت از شهرک‌ها در شمال اسرائیل (فلسطین اشغالی)، انجام داده است. این استقرار جدید صهیونیست‌ها به عنوان جایگزینی برای منطقه موسوم به «خط زرد» در جنوب لبنان است که صهیونیست‌ها تعیین کرده بودند. این خط شامل منطقه‌ای است که نیروهای اشغالگر صهیونیستی اکنون در آن مستقر هستند، از جمله مواضع شمال رودخانه لیتانی، مانند الشقیف. به گزارش الاخبار به نقل از رسانه‌های صهیونیستی، رژیم اشغالگر نام این منطقه را «خط خاکستری» گذاشته و انتظار می‌رود نیروهای اشغالگر به مواضعی تقریباً سه تا چهار کیلومتری مرز عقب‌نشینی کنند.

رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند که این طرح هنوز نهایی نشده و تأیید سیاسی دریافت نکرده است و بحث‌ها در مورد سرنوشت مناطقی که نیروهای اسرائیلی از آنها عقب‌نشینی خواهند کرد، نقش ارتش لبنان و روند مذاکرات بین دو طرف همچنان ادامه دارد.طبق این طرح، در نهایت، رژیم صهیونیستی به سمت سازماندهی مجدد اشغالگری خود در جنوب لبنان حرکت می‌کند، نه پایان دادن به آن. همچنین در شرایطی که ارتش اشغالگر به عملیات تخریب و بولدوزرکشی شدید خود، به ویژه در روستاهای مجاور مناطق آزاد شده، ادامه می‌دهد، به نظر نمی‌رسد که بخواهد به مرز بین‌المللی بازگردد، بلکه می‌خواهد استقرار خود را در نوار باریک‌تری در نزدیکی مرز بین المللی متمرکز کند. صهیونیست‌ها این خبر را بعد از آن منتشر کردند که ارتش این رژیم ادعا کرده تصرف ارتفاعات علی الطاهر به هدف خود رسیده و بنابراین اسرائیل می‌تواند تعداد نیروهای مستقر در جنوب لبنان را کاهش دهد.

سازماندهی مجدد اشغالگری صهیونیست‌ها در جنوب لبنان با پوشش کاهش نیروها

اما منابع میدانی گزارش می‌دهند که رژیم صهیونیستی از طریق سازماندهی مجدد استقرار نیروهای خود و کاهش تعداد آنها در جنوب لبنان نشان می‌دهد که نمی‌تواند امنیت نیروهای مستقر خود در جنوب را تضمین کند و همچنین استقرار راحت و پایداری ندارد. بر اساس این گزارش، نیروهای اشغالگر صهیونیستی بیش از 48 ساعت نمی‌توانند در هیچ مکانی در جنوب لبنان باقی بمانند و همچنین در مناطقی که بیش از 75 درصد از اراضی تحت اشغال آنها را شامل می‌شود، پنهان می‌شوند. از این منظر، «خط خاکستری» چیزی بیش از یک طرح نظامی برای مدیریت استقرار نیروهای ارتش اشغالگر می‌شود؛ در واقع این طرح به پیشنهادی برای تعریف مجدد جغرافیای امنیتی جنوب لبنان تبدیل می‌گردد.

خط آبی در جنوب لبنان خطی است که سازمان ملل برای عقب نشینی صهیونیست‌ها تعیین کرده بود؛ در حالی که خط پیشنهادی رژیم اشغالگر، یک خط نظامی جدید در داخل خاک لبنان است که هیچ جایگاه قانونی ندارد. با این حال، موفقیت این فرمول همچنان منوط به یک عامل اساسی است: توانایی دشمن در تضمین امنیت منطقه استقرار خود فراتر از خط جدید، بدون حفظ حضور دائمی نیروها در آنجا. رژیم اشغالگر ادعا می‌کند که مواضع جدید آن در جنوب لبنان به عنوان «پایگاه‌هایی برای انجام عملیات در صورت نیاز» عمل خواهند کرد. به عبارت دیگر، عقب‌نشینی از یک موضع به معنای رها کردن آن از نظر عملیاتی نیست، بلکه به معنای تغییر از حضور زمینی ثابت به ظرفیت مداخله در صورت لزوم است. از طرف دیگر، رژیم صهیونیستی در حالی که همزمان درباره استقرار مجدد نظامیان خود و کاهش تعداد آنها صحبت می‌کند، فشارها را بر جنوب لبنان افزایش داده و از زور و توحش برای تغییر شکل محیطی که نیروهایش پس از کاهش استقرار زمینی خود در آن فعالیت خواهند کرد، استفاده می‌کند.

تشدید توحش صهیونیست‌ها در جنوب لبنان و کشتار ده‌ها غیرنظامی در 48 ساعت

در همین راستا طی 48 ساعت گذشته، جنوب لبنان شاهد حملات هوایی، تخریب ساختمان‌ها، انفجارها، هشدارهای تخلیه و حملاتی بوده است که مناطقی فراتر از منطقه مرزی پیشنهادی را هدف قرار داده‌اند. این تاکتیک‌ها به دشمن اجازه می‌دهد تا حتی با کاهش حضور زمینی خود، برای حفظ یک محیط امنیتی گسترده تلاش کند. در این زمینه سازمان رادیو و تلویزیون رژیم اشغالگر گزارش داد که ارتش اسرائیل در حال آماده شدن برای انفجار تونل‌ها در منطقه علی الطاهر در عرض چند روز است.

شبکه آی 24 نیوز رژیم صهیونیستی هم اعلام کرد که ارتش اسرائیل در انتظار تایید نهاد سیاسی برای انجام عملیات تخریب تونل‌ها در ارتفاعات علی الطاهر است. روز گذشته رژیم صهیونیستی شواهد بیشتری از استراتژی استقرار مجدد خود در جنوب لبنان به نمایش گذاشته و نشان داد که کاهش تعداد نیروهایش به معنای کاهش فعالیت نظامی نیست، بلکه تحرکات نظامی آن گسترش هم می‌یابد. در این راستا جنوب لبنان طی چند روز گذشته به ویژه از دیروز تا صبح امروز، موجی از حملات هوایی و انفجارهای شدید را تجربه کرد که فقط در این دو روز منجر به شهادت نزدیک به 20 شهروند لبنانی و زخمی شدن ده‌ها تن دیگر شده است و این حملات وحشیانه همچنان ادامه دارد.

هدف صهیونیست‌ها از طرح خط خاکستری

با این حال، هنوز خیلی زود است که بگوییم آیا طرح «خط خاکستری» اجرا خواهد شد یا خیر. منابع اسرائیلی تاکید می‌کنند که این طرح هنوز در دست بررسی است و هنوز تأیید سیاسی دریافت نکرده است. اما به نظر می‌رسد روند اقدامات میدانی نیز با تحولات علی الطاهر و تصمیم نهاد سیاسی اسرائیل در مورد تخریب تونل‌ها و مذاکراتی که انتظار می‌رود هفته آینده در رم میان دولت لبنان با رژیم صهیونیستی از سر گرفته شود، مرتبط است. بنابراین، «خط خاکستری» در اصل نشان‌دهنده عقب‌نشینی اسرائیل از جنوب لبنان نیست، بلکه تلاشی برای تعریف مجدد کنترل آن است: حضور زمینی کمتر متراکم در عین حفظ توانایی حمله و مداخله در منطقه‌ای وسیع‌تر.

همچنین عقب‌نشینی صهیونیست‌ها از برخی مواضع به معنای رها کردن نظامی آنها نیست و محدود کردن منطقه استقرار لزوماً به معنای کوچک کردن منطقه‌ای که دشمن به دنبال حفظ آن تحت آتش و کنترل امنیتی خود است، نیست. بر این اساس می‌توان طرح «خط خاکستری» را به این صورت توصیف کرد: یک نوار نظامی باریک‌تر از «خط زرد»، اما نواری که لزوماً به معنای پایان اشغال آن نیست و توانایی اسرائیل برای حمله در جنوب لبنان را محدود نمی‌کند. در همین حال، رسانه‌های عبری گزارش دادند که بازگشت آوارگان لبنانی به مناطق خود در جنوب لبنان، بخشی از معادله مذاکره می‌شود و اسرائیل به دولت لبنان اطلاع داده که بازگشت آوارگان لبنانی به مناطقی که ارتش اسرائیل آنجا را تخلیه کرده، به نتیجه مذاکراتی بستگی دارد که قرار است هفته آینده در رم از سر گرفته شود.