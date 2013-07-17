  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۶ تیر ۱۳۹۲، ۱۲:۴۸

بعد از "بلوک 9 خروجی 2"

عليرضا اميني "سفر ناتمام" را جلوی دوربین می‌برد

عليرضا اميني "سفر ناتمام" را جلوی دوربین می‌برد

علیرضا امینی تله‌فیلم "سفر ناتمام" را برای پخش برون مرزی صدا و سیما می‌سازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عليرضا اميني به ‌تازگي ساخت یک فیلم تلویزیونی را براي بخش برون‌ مرزي صدا و سيما با نام "سفر ناتمام" آغاز کرده است.

اميني در این فیلم سینمایی از بازيگراني چون محمود عزيزی، عليرضا كمالي‌، شبنم مقدمي، نفيسه روشن، افشین نخعی، مرضيه اكبر‌نژاد، مسعود كشاورز، سياوش جعفری، مژگان ترانه، فرزانه علایی، آوا دارویت و... برای حضور در این فیلم دعوت کرده است.

مهدی شیرزاد فیلمنامه این فیلم تلویزیونی را به نگارش درآورده و اسماعیل آقاجانی مدیریت فیلمبرداری آن را برعهده دارد. محمد حسین قره تپه‌ای به عنوان تهیه‌کننده در این فیلم حضور دارد.

عليرضا اميني هفته قبل فيلمبرداری جديدترين فيلم سينمايي خود با نام "بلوك 9 خروجي 2" را به پايان رسانده بود و اين فيلم از هفته جاری وارد مرحله تدوين شده است. آخرين اثر تلويزيوني اين كارگردان جوان، ساخت سريال "ميلياردر" بود كه با استقبال گسترده مخاطبان روبرو شد.

کد مطلب 2098509

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها