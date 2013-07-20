به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه آرسنال با مربیگری "آرسن ونگر" پیش از این در اندیشه جذب هر دو بازیکن یعنی سوارز و هیگواین بود اما با این حساب از جذب هر دوی آنها ناکام می‌ماند. توپچی‌های لندنی حتی برای خرید سوارز حاضر به پرداخت 40 میلیون پوند هم شده بودند. البته لیورپول با مربیگری "برندن راجرز" عنوان کرده بود این بازیکن را کمتر از 55 میلیون پوند نخواهد فروخت.

لندنی‌ها حاضر بودند حقوق هفتگی 120 هزار پوند به مهاجم تیم ملی اروگوئه بپردازند. این بالاترین حقوقی است که باشگاه آرسنال برای یک بازیکن در نظر می‌گیرد. رئال پیش از این برای هیگواین در پاسخ به درخواست ناپولی 35 میلیون قیمت گذاشته بود. اکنون با توجه به قیمت این بازیکن و پیشنهاد 20 میلیون پوندی برای جذب سوارز، خواسته 55 میلیون پوندی لیورپول برآورده شده است.